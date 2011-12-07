Что помогает нам быть всегда здоровыми

В отличие от автора этой публикации, укрепляющего здоровье с помощью лыж, я восстановила свое здоровье благодаря фитнесу. Уже через пару месяцев занятий почувствовала себя гораздо лучше, скинула вес, стала стройнее, прибавилась выносливость, а главное, улучшились медицинские показатели. Теперь я просыпаюсь и засыпаю намного легче, а в течение всего дня особой усталости не ощущаю. Спорт не только снимает напряжение после трудового дня, но и заряжает новыми силами. А еще я открыла для себя, что занятия в фитнес-клубе приносят пользу не только для организма. Во-первых, здесь можно заниматься как с тренером, так и самостоятельно. Сначала я занималась с инструктором, который подсказывал и показывал, как нужно выполнять то или иное упражнение, пользоваться тренажерами, рассказал о последовательности выполнения упражнений. Теперь я занимаюсь самостоятельно, на тренировках уже знаю, как и что делать. Во-вторых, постоянные занятия спортом дают бодрость духа, энергию, улучшают настроение. Я пришла к выводу, что именно спорт помогает мне справляться со сложными жизненными ситуациями и быть более уверенной. В-третьих, в спортзале познакомилась с людьми самого разного возраста. Здесь занимается и молодежь, и люди пожилые, для которых спортивный клуб словно второй дом, где собираются желающие быть всегда здоровыми.