Как сохранить здоровье и качество жизни в пожилом возрасте?

- Рустем Миргалимович, все сейчас пытаются остановить или замедлить процесс старения. А что представляет собой этот процесс с точки зрения геронтологии? - Это истощение приспособительных возможностей организма. Возрастные изменения начинаются у нас после 20 лет и постепенно прогрессируют. Их скорость и выраженность различаются как в разных органах и тканях одного человека, так и у разных людей. Возрастные изменения затрагивают все органы и системы человека, но прежде всего головной мозг, сердечно-сосудистую систему, нижние мочевые пути и опорно-двигательный аппарат.Естественное старение характеризуется определенным темпом и последовательностью возрастных изменений, в полной мере соответствующих биологическим, психологическим и социальным критериям здоровья этого периода жизни. Естественное старение протекает благоприятно. Как правило, пожилые люди не обременены патологическими состояниями, ведут активный образ жизни. А это позволяет им сохранять и поддерживать здоровье и качество жизни на оптимальном уровне. - Но ведь после 60 лет головной мозг начинает резко сдавать… - Действительно, с возрастом происходит постепенное уменьшение массы мозга, развивается атрофия коры и белого вещества, мозжечка, спинного мозга. Головной мозг человека в возрасте старше 40 лет теряет нейроны. К 80 годам степень их утраты достигает 32 - 48%. Начиная с 30-летнего возраста прогрессирующе снижается мозговой кровоток. Эти возрастные изменения и приводят к снижению памяти и скорости мышления. - Как же этот процесс остановить?- Лучший вариант сохранения активности головного мозга для пожилого человека - продолжать свою профессиональную деятельность. К сожалению, это возможно только у представителей некоторых интеллектуальных профессий - писателей, артистов, редко певцов, научных работников, врачей… - Есть ли какой-нибудь волшебный метод сохранения нашей активной жизнедеятельности до глубокой старости?- Универсального метода не существует. Важную роль для сохранения активного долголетия играет семья. В последние годы установлено особое значение сексуальной жизни в пожилом возрасте. Научно доказано, что пожилые люди, регулярно (хотя бы раз в неделю) занимающиеся сексом, быстрее справляются с математическими задачами. А еще регулярная сексуальная жизнь положительно влияет на когнитивные способности человека и помогает предотвратить старческое слабоумие - деменцию. - Правда, что семейные люди и живут дольше?- Да, доказано, люди, имеющие семью, в среднем живут на 10 лет дольше. Очень многое зависит от заботливого отношения к пожилым родителям детей и внуков. Старики, о которых сыновья и дочери заботятся, часто их навещают и звонят, чувствуют себя лучше. Фундамент таких отношений с детьми в старости закладывается в молодые годы. Это совместный отдых, общение, наличие общих интересов, пример отношения к своим родителям. - А хобби как влияет?- Для активного долголетия важна увлеченность каким-либо видом деятельности, наличие хобби. Доказано положительное влияние смехотерапии (регулярное посещение комедийных спектаклей) на качество жизни пожилых людей.Очень большую роль в поддержании активного долголетия играет движение - спортивные игры, ходьба, посильная работа на садовом участке. Монотонная, но не чрезмерная физическая работа на даче улучшает качество жизни пожилых людей. Более того, появляются новые заботы. Сегодня пожилому садоводу нужно вскопать землю, завтра посадить, послезавтра подкормить и полить рассаду. Все это дисциплинирует, не остается времени думать о болезнях. Плюс, конечно же, пребывание на свежем воздухе положительно сказывается на всем организме в целом. - В начале прошлого века пятидесятилетних уже считали стариками, а сейчас некоторые в 80 лет руководят предприятиями. Что произошло с человечеством?- Трудно выделить какие-то основные причины. За последнее столетие средняя продолжительность жизни человека возросла, достигнув в отдельных странах 80 лет. Среди причин - снижение смертности от инфекций, урбанизация, образование современного человека, повышение качества питания и другое. Соответственно возросла и продолжительность активной жизни, в среднем до 60 - 70 лет. Но при этом увеличения максимальной продолжительности жизни человека не наблюдается. В подавляющем большинстве физические и умственные способности человека максимально реализуются в возрасте до 60 - 65 лет. - Как дожить до 80 лет без потери качества жизни?- Вести здоровый образ жизни с раннего детства. А это отказ от курения, рациональное питание (калорийность пищи должна соответствовать энергетическим затратам), умеренное употребление алкоголя. Допустимо ежедневное употребление сухого красного вина, но не более 150 мл. Очень полезны регулярные физические упражнения - занятия в оздоровительном центре, спортивные игры, ежедневная ходьба 3 - 5 км, езда на велосипеде, плавание, лыжи. Чувство того, что ваша жизнь наполнена настоящей результативной деятельностью, способствует здоровому старению и оптимальному использованию времени в пожилом возрасте.