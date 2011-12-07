Тест на ВИЧ теперь можно пройти самостоятельно

— Как показывает статистика, порядка 30 процентов от общего числа ВИЧ-положительных граждан в России не догадываются, что они инфицированы, а значит, не получают должной терапии и заболевание имеет все шансы перерасти в стадию СПИД. Как избежать подобного исхода? Нужно всего лишь хотя бы раз в год проходить тестирование на ВИЧ.

Начнем с того, что существует несколько видов экспресс-тестов, наиболее популярные — по образцу слюны и по образцу крови.

Экспресс-тест по слюне можно приобрести в аптеке и обследоваться в домашних условиях согласно прилагаемой к нему инструкции. Он самый простой в использовании и не требует сложных манипуляций и нарушения кожного покрова. На упаковке экспресс-теста имеется инструкция, где подробно описаны все шаги обследования. Он представляет собой устройство, которое можно применить лишь один раз. Результат будет готов уже через 20 минут. Тест определяет наличие в организме ВИЧ 1-го и 2-го типов. Его точность достаточно высока — по данным клинических исследований, она приближается к 99 процентам. В то же время, как утверждают специалисты, если тест дал положительный результат, для подтверждения диагноза необходимо пройти обследование в Центре СПИД или поликлинике по месту жительства.

Тест по образцу крови — второй по популярности экспресс-тест. Для определения ВИЧ в организме необходимо взять кровь из пальца, после чего опустить ее в прибор. По сути техника схожа с техникой определения уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра.

Важно сдавать анализ на ВИЧ неоднократно, так как существует так называемый «период окна». Это период времени от момента заражения до появления антител, когда анализ будет отрицательным, даже если ВИЧ в организме есть. Поэтому для точного определения наличия ВИЧ в организме врачи советуют обследоваться несколько раз — через 3, 6 и 12 месяцев после ситуации, связанной с риском инфицирования. И если вы оказались в такой ситуации, то сдавать кровь на ВИЧ имеет смысл не менее чем через две-три недели после данного случая.

Напоминаем, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти по будням (пн — пт) с 8.00 до 19.00 по следующим адресам:

ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (г. Казань, ул. Николая Ершова, 65. Тел. (843) 272-79-19);

филиал ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» в г. Набережные Челны (пр. Вахитова, 12. Тел. (8552) 38-88-39);

филиал ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» в г. Альметьевске (пгт Нижняя Мактама, ул. Промышленная, 1а. Тел. (8553) 36-20-18).