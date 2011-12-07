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Детский омбудсмен в Татарстане предложила запретить продажу энергетиков детям

Ирина Волынец заявила, что энергетики опасны для здоровья из-за стимуляторов, таурина и кофеина, а также из-за красителей и ароматизаторов.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативной запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Ссылаясь на экспертное мнение врачей общественница зявила, что энергетики опасны для здоровья. 

Волынец отправила обращения в Роспотребнадзор, минздрав, минпромторг и в Госдуму, пишет RT. В письме указано, что для производства таких напитков используются стимуляторы, таурин и кофеин, а также красители и ароматизаторы. Также омбудсмен отметила, что родительское и врачебное сообщество смущает тот факт, что энергетики в магазинах стоят на полках рядом с прохладительными напитками, отчего возникает впечатление, словно они безобидны. 

Омбудсмен указывает, что употребление энергетических напитков может привести к различным нарушениям сердечно-сосудистой системы и к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта. 

КВ
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