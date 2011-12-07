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Врачи предупреждают об опасности авиаперелётов для вакцинированных людей

Вакцина плохо влияет на свёртываемость крови, отчего может возникнуть тромбоз.

Европейские специалисты обсуждают вопрос об ограничениях авиаперелетов для провакцинированных граждан, сообщил специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалёв.

Врачи предупреждают, что вакцина от коронавируса плохо влияет на свёртываемость крови, в результате чего может возникнуть тромб. К группе риска они относят пассажиров, летающих эконом-классом, так как их ноги на протяжении всего полёта остаются согнутыми в одном положении, сообщил Ковалёв изданию «Доктор Питер».

Но по словам врача-иммунолога, кандидата медицинских наук и эксперта Николая Крючкова, хоть сейчас этот вопрос и обсуждается в Европе, он не является официальной позицией ни для Евросоюза, ни для Ассоциации по гражданской авиации. Эксперт уверен, что даже если ограничение будет введено, смысла от него никакого не будет.

КВ
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