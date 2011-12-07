Для подростков стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V»

Для подростков 12-17 лет стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V». Оно проходит на базе двух детских больниц в Москве, сообщает ТАСС.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего было набрано 100 добровольцев, не болеющих ранее коронавирусом. Сейчас перед введением препарата первые участники проходят медицинское обследование в Морозовской детской больнице и в Детской больницы им. З. А. Башляевой.

Ракова пояснила, что для людей младше 18 лет вакцинация будет происходить в меньшей дозировке. Исследование продлится год. Все это время подростки будут не только находиться под наблюдением врачей, но и лично займутся контролем своего самочувствия при помощи онлайн-дневника в специальном мобильном приложении.

«По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — заключила заместитель мэра.