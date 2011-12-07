В Татарстане выявлено 42 случая заражения COVID-19 за сутки, 38 из которых — контактным путём, и 4 — завозным.

Из общего количества заболевших — 17 человек госпитализировано, 25 получат лечение на дому.

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 15 человек, Набережные Челны — 11, Азнакаевский район — 3; Аксубаевский — 2; Алексеевский — 1; Альметьевский — 1; Бугульминский — 1; Высокогорский — 1; Елабужский — 3; Заинский — 1; Мензелинский — 1; Нижнекамский — 2 человека.

На сегодня в Татарстане общее количество заболеваний за всё время равняется 22 680 случаев.

За весь период выздоровело 20 329 человек, в том числе 20 за минувшие сутки.

Провакцинировано 588 060 человек, получили вторую прививку — 407 548 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.







