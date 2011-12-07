Расстройство пищевого поведения: с чего начинается и как справиться с заболеванием

Наиболее подвержены расстройству пищевого поведения подростки. Для них чужое мнение воспринимается особенно остро. Чье-то нелестное замечание по поводу их внешности может привести к отказу нормально питаться.

Подробнее об этой проблеме рассказывает психолог Чулпан Нигматзянова.

Что такое РПП?

Это психическое расстройство, для которого характерны нарушения в приеме пищи, нездоровое отношение к еде, чрезмерная озабоченность своей внешностью. Также наблюдаются подтипы этого заболевания: булимия, анорексия.

РПП является серьезным заболеванием, опасным для жизни. К сожалению, на сегодня у нас нет официальной статистики о том, сколько человек умирают от него.

Новое ли это заболевание и откуда оно взялось?

100 лет тому назад никто не знал об этом заболевании. Но поменялся мир, изменилось мировоззрение нынешнего поколения. Раньше людям не так важны были стандарты красоты и сами они не были требовательны к себе.

Сейчас некоторые ценности поменялись, и на это повлияли информационные технологии: СМИ, социальные сети диктуют свои законы, определяют моду на образ жизни. Люди стремятся соответствовать чьим-то требованиям, быть похожими на своих кумиров, на некие призрачные образы. Появляется внутриличностный конфликт: человек предает себя, теряет индивидуальность. Это молодое заболевание нашего общества.

Как распознать начало?

Три основных признака нервной булимии: постоянный контроль веса, страх полноты, употребление слабительных и препаратов для снижения аппетита.

Симптомы нервной анорексии: жесткие диеты и ограничения, отрицание проблемы, человек скрывает от всех, что голодает.

К компульсивному перееданию отнесем стертые границы приема пищи (человек может есть в течение всего дня), отсутствие культуры питания (после ужина может, выпив чай, съесть соленый огурец и снова переключиться на сладкое), чувство вины от переедания.

Каких специалистов нужно подключать?

Данное заболевание психологическое, поэтому самую главную часть работы выполняют психологи, психиатры, психотерапевты. Они работают с подсознанием клиента, ищут причины проблемы. Когда проблема выявлена и идет активная ее проработка, должны помогать еще и диетологи, чтобы отрегулировать дефицит либо переизбыток веса до определенной здоровой нормы. Они помогают сформировать вкусовые привычки, составить режим питания и т. д. Здесь очень важна совместная работа.

В чем причина заболевания?

Во-первых, причина социальная. Люди хотят показать и доказать свою значимость, берут пример с других, пытаясь подстроиться под шаблоны и идеалы. Человек считает, что все неудачи в жизни из-за его внешности, отсюда появляется депрессия, апатия и т. д.

Вторая причина — психологическая. Пусковым механизмом РПП могут стать психологические травмы, которые человек получил в детстве, подростковом возрасте, взрослой жизни.

Третья причина — генетическая. У некоторых пациентов есть генетическая предрасположенность.

Как справляться с просьбой «Покушай!»?

У взрослого поколения существует такая установка: «Человек является здоровым, только когда плотно и хорошо ест». Она обусловлена тем, что раньше еда была в дефиците, продуктов не хватало, люди плохо питались.

Новое поколение живет, растет и развивается в уже ином обществе, где другие правила. К непониманию приводит разница во взглядах на питание. И старшему поколению нужно без криков и агрессии объяснять, что перекармливать малышей не надо. А подросток может спокойно сказать: «Бабуля, я не могу столько есть, мой организм не воспринимает столько пищи, это стресс для моего организма, мне плохо от этого».

Какая категория людей подвержена РПП и почему?

Люди, имеющие низкую самооценку, те, кто не уверен в себе, чаще страдают от расстройства пищевого поведения. Заболеванию подвержены также несформировавшиеся личности — подростки. Особенно девушки: они более эмоциональны. Мужчин с этим расстройством очень мало.

Если говорить о типах темперамента, то в группе риска находятся меланхолики и флегматики, можно включить в нее и перфекционистов (тех, кто излишне стремится к совершенству).

Можно ли от этого вылечиться?

Да, можно. Это должна быть командная работа. Человека с расстройством при этом должен иметь сильное желание выздороветь. Помогать ему в этом будет психолог, работающий с подсознанием, причинами, который сформирует здоровое отношение к пище и адекватное восприятие себя самого. Диетолог будет работать с телом и организмом человека. Одному бороться с РПП очень тяжело: болезнь психическая и изначально надо прорабатывать все в голове больного, а потом уже переходить к телу.

Подготовила Анастасия КИСЕЛЬКОВА