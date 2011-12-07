Уровень заболеваемости COVID-19 за июль вырос в Татарстане в полтора раза

Уровень заболеваемости коронавирусом в июле на территории Татарстана вырос в полтора раза по сравнению с июнем. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«С конца июня отмечали подъем заболеваемости. В среднем он составлял от недели к неделе 14%», — сказала Авдонина.

Она добавила, что среднее количество случаев COVID-19 за сутки в апреле, мае и июне было 34,33 и 32 соответственно. Среднее количество случаев в июле — 49.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане еще пять человек стали жертвами коронавируса.