Варикоз: что поможет при отеках и болях в ногах

Варикоз доставляет больному массу неприятных ощущений, связанных с отеками, болью и тяжестью в ногах, ночными судорогами. К сожалению, расширенные поверхностные вены уже никогда не станут эластичными. Вернуть сосуды в нормальное состояние не помогут ни лекарства, ни методы нетрадиционной медицины. Что же делать и как облегчить страдания больного, рассказывает врач-хирург ЛДЦ «Казанская клиника», флеболог, кандидат медицинских наук Мансур Шакиров.- Снизить болезненные ощущения можно при помощи венотоников, эти лекарственные препараты широко представлены в аптечной сети. Но применение таблеток, капсул, кремов и гелей просто замедлит течение варикоза, облегчит венозный отток, но не избавит от прогрессирования болезни. На всех стадиях варикоза показано ношение компрессионного трикотажа определенного класса компрессии, который сдавливает поверхностные расширенные вены, перераспределяя кровоток в глубокие вены. Правда, все это только профилактические меры, и при серьезной стадии заболевания варикозом нижних конечностей ожидаемого эффекта не будет.- Можно ли кардинально улучшить венозный отток?- Сосудистая хирургия предлагает оперативные способы лечения, которые эффективно избавляют от варикозных вен. Но есть современные методы, не требующие госпитализации и длительной реабилитации. Например, склеротерапия проводится амбулаторно, позволяет устранить больные вены на нижних конечностях без операции.- В чем заключается метод склеротерапии?- С помощью инъекции в пораженную вену вводится жидкий препарат, который склеивает стенки сосуда. Со временем такая вена исчезает, а кровь перераспределяется в здоровые вены. - Склеротерапию можно делать всем больным варикозом?- Раньше из-за риска осложнений не применяли склеротерапию на крупные сосуды. Но теперь разработаны модификации методики, которые позволяют бороться с варикозом в сложных случаях. Это микросклеротерапия, эхосклеротерапия, foam-form терапия. Микросклеротерапия - это классический метод склеротерапии, при котором удаляются небольшие сосудистые образования - до 2 миллиметров в диаметре.При эхосклеротерапии введение препарата в сосуд контролируется с помощью ультразвукового дуплексного сканирования. Это позволяет склерозировать более крупные и глубоко расположенные сосуды.При foam-form терапии в сосуд вводится препарат не в виде жидкости, а в виде пены. При таком методе препарат можно вводить в меньшей дозе, и на стенку сосуда он действует эффективней. Комбинация эхосклеротерапии с foam-form терапией дает еще больше возможностей для воздействия на сосуды любого диаметра. При этом в отличие от оперативных методов лечение проводится амбулаторно, не оставляет шрамов, косметический эффект достигается сразу, болевые ощущения при лечении минимальны, метод позволяет устранять сразу несколько больных вен.- Есть ограничения для проведения склеротерапии? - Нельзя сказать, что склеротерапию можно применять без ограничений. Но только специалист определит степень варикозной болезни и оценит в зависимости от имеющихся у пациента сопутствующих заболеваний возможный результат склеротерапии.Для этого требуется врачебный осмотр, а также различные исследования.