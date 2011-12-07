Шесть секретов молодости возрастной кожи

Перед тем как назвать их, Елена Файзуллина, дерматолог-косметолог, профессор КГМУ, упомянула на своей лекции «Дерматологические проблемы пожилых» об особенностях этого самого большого органа человека. Оказывается, площадь кожи у человека достигает порой 4,5 кв. метра. Доктор рассказала, как кожа защищает наш организм и демонстрирует все изменения, в нем происходящие. Напомнила, что мы дышим кожей, а выражение «Человек чувствует кожей» абсолютно справедливо. Ведь на ней миллионы рецепторов. Кожа выполняет иммунную функцию - на неподходящее мыло или шампунь, например, реагирует раздражением и покраснением. А дерматозом и дерматитом сигнализирует о постигшем нас стрессе. Возрастная инволюция кожи связана с изменением ее состава. Изменения связаны с целым рядом факторов. В их списке - неправильное питание, стресс, так называемый гравитационный птоз: это так огорчающее женщин в годах провисание щек, укрупнение и «сползание» вниз лица, морщины. Как же ухаживать за возрастной кожей и сохранить ее молодость? Вот 6 главных советов от профессора Елены Файзуллиной. У Елены Владимировны, кстати, кожа лица сияет свежестью и здоровьем, а на щеках играет легкий румянец. 1. Следить за правильным питанием и водным режимом. В сутки нужно пить достаточное для организма количество жидкости - вместе с супами, чаем, кофе, соками еще не менее полутора литров чистой воды. 2. Помнить о ежедневной гигиене кожи. Самое оптимальное - утром контрастный, а вечером легкий успокаивающий душ. От мыла лучше отказаться, пользоваться средствами для умывания. Причем умываться желательно кипяченой водой. А после, особенно на ночь, смазывать кожу оливковым маслом и всевозможными увлажняющими кремами - она их очень любит. 3. Диета для здоровой кожи должна быть легкоусвояемой. Завтрак - самым объемным. Можно принять пищу размером со свой кулак. Предпочтение отдается темным кашам (гречневой, перловой, ячневой). Они для кожи самые полезные. Варианты завтрака - яйца или творог. Дообеденные и послеобеденные перекусы должны состоять не из чая с бутербродом, куском пирога, печеньем или другими сладостями, а из чая с сухофруктами: финиками, инжиром, черносливом, курагой. Хлеб заменяем растительными компонентами. 4. Обед желательно разделить на суп и второе блюдо. Возрастной коже большое количество калорий, которое требуется в молодости, не нужно. Например, в 13 часов можно съесть суп, а через два часа - второе. Вся пища должна быть мягкой и легкоусвояемой. Ужин может состоять из любых кисломолочных продуктов, но только не из молока. И заканчиваться местными сезонными фруктами. 5. Чтобы не было сухости кожи, в течение года желательно регулярно принимать витамин D - его в нашем регионе не хватает всем. Он содержится в препаратах, которые педиатры выписывают грудным младенцам от рахита. По две-три капли ежедневно на хлеб вполне достаточно. Хотите убедиться, что в вашем организме витамина D действительно не хватает? В сетевых лабораториях можно определить его наличие в сыворотке крови. Анализ делается раз в год в пасмурную погоду, лучше поздней осенью. 6. Дерматологи всех стран призывают постоянно пользоваться солнцезащитными средствами. Даже сейчас, в пасмурные и хмурые дни зимы, когда практически нет солнца. В некоторые косметические средства они уже включены: пудру, тональные кремы. Но лишняя защита от повреждений, а главное, от рака кожи, меланомы лицу не помешает. Следует взять за правило: идете на улицу - нанесите на кожу лица любой солнцезащитный крем, независимо от времени года. Иначе получим грубые изменения кожи в виде так старящих нас пигментных пятен. Людмила ИВАНОВА