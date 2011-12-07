Новая проблема после ковида: что делать, если выпадают волосы

О том, как восстановить густоту волос после ковида, мы беседуем с трихологом, дерматовенерологом, к. м. н. Анастасией Дедковой.

— Анастасия Владимировна, по каким причинам вообще могут выпадать волосы?

— Причин может быть очень много, и установить их не всегда представляется возможным. В последнее время провоцирующим фактором часто является перенесенный ковид и последствия его лечения.

— Расскажите подробнее, почему после ковида может начаться усиленное выпадение волос?

— После ковида наблюдается общая ослабленность организма. Коронавирус поражает дыхательные пути и влияет на состав крови, что неизбежно вызывает общий недостаток кислорода в организме. При этом ухудшается кровообращение в зоне волосяных фолликулов, и это неизбежно сказывается на волосах.

Ситуация не новая, выпадение волос — алопеция — часто наблюдается при респираторных инфекциях, к которым в том числе относится ковид. Кстати, в 2020 году японские ученые инициировали масштабное исследование, чтобы выяснить, появляется ли алопеция после COVID-19. Обнаружилось, что примерно 25% переболевших ковидом жаловались на повышенное выпадение волос. Причем проблема возникала не сразу, а спустя несколько недель после болезни.

Кроме того, выпадение волос может быть одним из побочных эффектов сильнодействующих препаратов, используемых для лечения ковида — это мощные противовирусные средства, антибиотики, интерфероны. Негативная побочная реакция при таком лечении может возникнуть у любого человека. Причем заметным выпадение волос в таком случает может стать даже через несколько месяцев после выздоровления.

— У кого чаще после ковида наблюдается выпадение волос — у мужчин или женщин?

— Чаще к докторам с проблемами после перенесенного ковида обращаются женщины. Женский организм чувствителен ко всем внешним воздействиям и потрясениям. Поэтому последствия болезни у женщин могут быть длительными и неприятными. Надо еще учитывать, что мужчин выпадение волос после COVID-19 волнует не так часто, они просто не обращают на это внимание. Кроме того, мужской организм более стойко переносит внешние стрессы, чем женский. Однако это не значит, что мужчины полностью застрахованы от этой проблемы. Их организм не так чутко реагирует на последствия ковида, но выпадение волос все-таки возможно.

— Можно ли как-то воздействовать на процесс выпадения волос?

— Как только вы заметили эту проблему после ковида — сразу обращайтесь к трихологу. Медицинское обследование при алопеции проводится в два этапа:

1 Сбор анамнеза. Врач будет расспрашивать о том, как давно вы заметили облысение и какова его интенсивность, какое лечение получили при ковиде. Важно также сообщить о наличии хронических заболеваний.

2 Дополнительные исследования. Доктор проводит осмотр специальным аппаратом — трихоскопом, после чего сможет определить тип выпадения. Также назначает лабораторные анализы при постковидном выпадении волос. Это, в первую очередь, на ферритин, сывороточное железо, ОЖСС, витамин Д и общий анализ крови. Когда причина интенсивного выпадения будет установлена, трихолог даст рекомендации по уходу, а также назначит необходимое лечение.

К сожалению, нет универсального препарата для лечения постковидной алопеции, поэтому врач подбирает лечение индивидуально для каждого пациента.