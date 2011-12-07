Абдулганиева: Прививаться от COVID-19 после недавно перенесенного инсульта нельзя

Главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева назвала противопоказания к вакцинации от коронавируса.

По словам спикера, в противопоказаниях есть аллергические реакции. Например, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. К сезонным аллергиям вроде бронхита или насморка на пыль это не относится.

Терапевт предупредила, что прививаться от COVID-19 после недавно перенесенного инсульта или инфаркта нельзя. В противопоказания также включены острые заболевания, после инфекционных болезней должно пройти две недели. А тем, у кого ранее диагностировали хронические заболевания печени и почек, эндокринные заболевания, эпилепсию, миокардит, эндокардит и перикардит, перед вакцинацией стоит проконсультироваться со специалистом.