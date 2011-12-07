В Татарстане зафиксировано 42 новых случая COVID-19 за сутки

В Татарстане выявлено 42 новых случая COVID-19 за сутки. Контактным путем заразилось 36 человек, 4 человека заразились завозной инфекцией.

Всего госпитализировано 17 человек, отправились на домашнее лечение 25 человек.

География новых заражений выглядит так: Казань — 16 человек, Набережные Челны — 13 человек, Алексеевский район — 1, Верхнеуслонский — 1, Высокогорский — 1, Елабужский — 3, Заинский — 1, Мензелинский — 1, Муслюмовский — 1, Нижнекамский — 1, Тукаевский — 3 человека.

Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрирован 22 761 случай COVID-19.

И з них выздоровело 20 392 человек, в том числе 47 за минувшие сутки.

Вакцинировались 621 145 человек, из них получили вторую прививку — 408 783 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.