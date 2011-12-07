Чем опасны электросамокаты, батуты и тарзанки?

Подводя итоги лета, татарстанские врачи-травматологи и анестезиологи-реаниматологи обратились к родителям с призывом быть более внимательными к своим детям дома и на улице. Особенно встревожено врачебное сообщество порой бесконтрольным использованием батутов, электросамокатов и тарзанок в юном возрасте. Последствия бывают крайне тяжелыми.

Как проинформировали медики на недавней пресс-конференции в ИА «Татар-информ», более 50% случаев детского травматизма происходит в быту, когда дети попросту предоставлены сами себе, на втором месте по частоте случаев — уличный травматизм. Затем — травмы в школе из-за несоблюдения безопасности во время тренировок и занятий физкультурой в отсутствие должного контроля преподавателя.

— Особо хотел бы остановиться на последствиях использования батутов, — акцентировал внимание детский врач-травматолог, главный детский ортопед Казани, кандидат медицинских наук Петр Андреев. — Это все-таки спортивный, а не игровой снаряд. Фактически родители выпускают ребенка на минное поле, потому что чаще всего он не умеет правильно приземляться, группироваться. За прошлый год около 70 детей получили серьезные травмы в батутных центрах, популярность которых в городе растет. Последствия тяжелые — как правило, перелом позвоночника, костей верхних и нижних конечностей. Чаще всего страдают дети 8 — 12 лет, когда ребенку кажется, что он все может, а на самом деле не знает, как себя вести. Считаю, что предварительно каждый юный пользователь должен получить знания о поведении на батуте, необученным детям нечего делать в батутном центре. То же касается скейтбордов и роликов.

— В настоящее время добавились и бесшумные электросамокаты, — выразил тревогу относительно сложившейся ситуации заведующий отделением детской травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед ДРКБ Алексей Глушков. — Их опасность в том, что они неожиданно «выныривают» перед машиной или пешеходами, не имеют никаких звуковых и световых сигналов. И вот представьте, летит этот самокат вместе с подростком, как заряженная пуля, в непредсказуемом направлении! Не далее, как 31 августа в отделение хирургии поступили 4 ребенка, двое из которых — с последствиями катания на электросамокатах. В обоих случаях потребовалось оперативное вмешательство.

По словам Алексея Адольфовича, в отличие от тех же велосипедов травмы от такого современного средства передвижения при возникновении непредвиденных случаев более тяжелые. Если на велосипедах дети в основном получают переломы рук и ног, то на электросамокатах, которые способны разгоняться до 40 км в час, — серьезные повреждения в виде разрывов внутренних органов. Печально, что сами ездоки элементарно не знают правил дорожного движения. В частности, что переходить дорогу нужно пешком. Бичом нынешнего времени врачи называют и гаджеты, из-за которых ребенок попросту не слышит и не видит возможных опасностей: в ушах наушники с громкой музыкой, весь погружен в экран телефона.

Серьезных усилий по спасению детей требуют и ситуации, связанные с воздействием электрического тока. Так, недавно в ДРКБ в тяжелейшем состоянии поступил 16-летний пациент: подросток поспорил с приятелями, что сможет войти в трансформаторную будку. Еще одна «забава» с тяжелейшими последствиями — тарзанки. Не рассчитав силы, дети получают травмы, например обвитие веревок вокруг шеи, как следствие — удушье. Реаниматологам и врачам других специальностей стоит огромных усилий вернуть к жизни таких пациентов. Но даже в этом случае никто не сможет сказать точно про отдаленные последствия произошедшего, когда заработают участки мозга, которые некоторое время не снабжались кислородом.

Еще одну сторону проблемы — социальную — затронул заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 ДРКБ, врач-анестезиолог-реаниматолог Игорь Закиров. Он отметил, что на фоне тяжелых последствий, долгосрочного лечения, восстановительного периода порой до нескольких лет, который требуется маленьким пациентам, мир их семей часто разделяется на до и после. Нередки случаи, когда мамы и папы, бабушки и дедушки начинают обвинять друг друга в случившемся. Да и восприятие происходящего самих детей кардинально меняется.

Порой травмы настолько тяжелые, что стоимость лечения пациентов может составлять несколько миллионов рублей в неделю. Задействуются ресурсы всех видов федеральных медицинских центров. Как правило, ребенок переносит несколько операций. Но даже современные технологии и возможность круглосуточного пребывания родителей в реанимации бывают порой бессильны.

— Нередко мы слышим от близких наших пациентов одну и ту же фразу: «Если бы мы знали раньше…». Поэтому всегда лучше предотвратить, чем лечить, пусть даже с использованием самых высоких технологий, которыми располагают врачи, — резюмировал доктор.