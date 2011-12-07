Шесть правил по уходу за кожей зимой

Вот и нагрянули морозы. А это повод достать зимнюю одежду и утеплиться. Надеваем пуховики, шарфы и шапки, на руки — варежки. А как же наше лицо? Ведь оно остается открытым в мороз и ветер. Как правильно защитить в холода нашу кожу? И надо ли ее защищать? На эти вопросы отвечает косметолог, финалист Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием» Лилия Киямова:

— Обратите внимание на лица тех, кто по работе долго находится на улице. У них просвечивают сосудистые звездочки по всему лицу (на медицинском языке это «купероз»). А кожа красная, сухая и грубая. Дело в том, что в первую очередь от факторов окружающей среды страдают наши сосуды. Но это не повод сидеть дома и бояться купероза! Нужно всего лишь использовать правильные косметические средства для кожи и придерживаться некоторых рекомендаций.

1. Не умываться слишком горячей водой и не доводить кожу до скрипа.

2. В холодное время года не пересушивать ее агрессивными средствами для умывания, в том числе и мылом. Лучше перейти на мягкий гель без сульфатов или использовать косметическое молочко, если кожа сухая.

3. Пользуйтесь тоником, в составе которого нет спирта. Тем, у кого так называемая комбинированная кожа, зимой можно выбрать тоник, предназначенный для сухой кожи. А тем, у кого она жирная, — для нормальной и комбинированной кожи.

4. Поскольку зимой выработка кожного сала сокращается, не забывайте про крем. В его составе могут быть масла, глицерин, витамины А, Е, F, можно даже с пчелиным воском. Крем подбираем по типу кожи, как и с тоником, его менять нельзя. Иначе можно спровоцировать угревую сыпь. Причем крем наносим за 40 — 60 минут до выхода на холодную улицу. Стараемся не использовать крем с продуктами нефтехимии в первых строчках его состава: минеральное масло, вазелин, парафин.

5. Не забывайте про губы, используйте для них бальзам (лучше всего с витаминами А, Е, пантенолом, алоэ).

6. Вечером, если заметили на коже признаки раздражения и шелушения, нанесите на нее сыворотку, крем восстанавливающий или регенерирующий с церамидами, пантенолом, алоэ, мочевиной или ниацинамидом.

Зима — прекрасное время года для использования кислот и ретинола в домашних условиях, а также для процедур у косметолога. Это время, когда можно делать любые процедуры. Еще, для того чтобы ваша кожа сияла красотой и здоровьем, я также рекомендую:

1. Пить достаточное количество воды.

2. Увлажнять воздух в помещении, использовать увлажнители.

3. Спать в прохладной комнате.

4. Есть больше фруктов, овощей, морепродуктов. Меньше — сладкого и мучного.

5. Во время длительных прогулок, когда сильный ветер и мороз, защищать лицо шарфом или маской.

6. Тем, кто занимается зимними видами спорта, работает на улице и у кого уже есть сосудистые проблемы, перед выходом на улицу следует использовать так называемый кольдкрем, который можно найти в аптеке.

Эти простые советы помогут вам без вреда для вашей кожи пережить зимние холода и отопительный сезон.