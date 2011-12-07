Поможет ли промывание носа мылом защититься от вирусов?

Как относиться к советам в мессенджерах, например, по защите от вирусных инфекций? Многим, наверное, пересылали совет про то, как избежать гриппа и ОРЗ, в котором ссылаются на рекомендации главного санитарного врача СССР, академика Бургасова. В нем говорится, что вечером дома после контактов с людьми на работе, в магазине, общественном транспорте надо вымыть руки с мылом. Затем следует высморкаться и намыленными пальцами тщательно протереть ноздри изнутри. Мыло подойдет любое - чем проще, тем лучше. В носу вирус, содержащийся в капельках мокроты, не сразу внедряется в организм. Поэтому, пока вирус не вызвал инфекцию, его нужно просто вымыть из носовых ходов. Мыла он боится.Такой же совет давал главный терапевт Москвы Леонид Лазебник: «Я советую всем ежедневно утром и вечером промывать носовые пазухи мыльной водой. Возвратившись после работы домой и помыв руки, нанесите мыльную пену на мизинцы и промойте пазухи. Эта абсолютно безвредная процедура при регулярном проведении почти на 100% гарантирует, что человек не заболеет простудой и ОРЗ!»Как относятся к подобным советам ученые КГМУ? «КВ» попросили прокомментировать их главного детского инфекциониста Минздрава РТ, врача высшей категории, профессора, доктора наук, завкафедрой детских инфекций КГМУ Владимира Анохина. Мнение доктора:- Промывание носовых ходов - действенное лечебное и профилактическое мероприятие. Что касается мыла, то оно действительно усиливает смывающий эффект, правда, оказывая местное раздражающее действие. Главное в этой процедуре - полноценное промывание жидкостью слизистой носа, где могут быть вирусы.