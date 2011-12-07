Сотрудники УФАС зафиксировали рост цен на маски в Казани

8 февраля заместитель руководителя татарстанского УФАС Андрей Розенталь, заместитель министра здравоохранения Фарида Яркаева и ВРИО руководителя регионального Росздравнадзора Елена Сагдеева вышли в рейд по городским аптекам. Они отправились в заведения, которые работают на улицах Чехова и Татарстан, сообщает пресс-служба регионального УФАС.В аптеках участники рейда выявили информацию о ценах на маски, их наличие, спрос со стороны потребителей и возможные проблемы с поставкой. Результат оказался неутешительным: в ряде заведений зафиксирован рост на товар. Упаковка из 3-х масок обходится в диапазоне от 40 до 55 рублей (от 13 до 18 руб. за ед. товара), а местами за одну маску придется отдать всего 7-8 рублей. Средняя цена по Казани на уровне 10 рублей.Андрей Розенталь по итогам рейда подчеркнул, что УФАС будет реагировать, если будут зафиксированы недобросовестные действия.