Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роспотребнадзор выдал 47 организациям Татарстана постановления привить сотрудников

Руководители организаций должны сами решить вопрос с вакцинацией сотрудников.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало 47 организациям республики постановление о проведении вакцинации от коронавируса среди своих сотрудников. Во время пресс-конференции замруководителя ведомства Любовь Авдонина отметила, что это точечная мера и применяется в том числе в случаях, если в трудовом коллективе выявляют корь.

«На сегодня 47 предприятий уже получили наши постановления, где четко прописано что контактные в данном случае подлежат вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Потому что в данной организации уже есть очаг, уже есть риск распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому близкое окружение, то, которое контактировало с заболевшим, на 14 дней отправляется на изоляцию, а все остальные, которые работают на данном предприятии либо организации, подлежат вакцинации», — сказала Авдонина.

Организовать вакцинацию должен руководитель организации. Он может пригласить мобильную бригаду, или же устроить свободные дни, когда сотрудники могут сходить и вакцинироваться. После введения второго компонента предприятие должно отчитаться. Тех, кого отправили на изоляцию, после окончания 14 дней также необходимо привить. 

КВ
Лента новостей