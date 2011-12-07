Роспотребнадзор выдал 47 организациям Татарстана постановления привить сотрудников

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало 47 организациям республики постановление о проведении вакцинации от коронавируса среди своих сотрудников. Во время пресс-конференции замруководителя ведомства Любовь Авдонина отметила, что это точечная мера и применяется в том числе в случаях, если в трудовом коллективе выявляют корь.

«На сегодня 47 предприятий уже получили наши постановления, где четко прописано что контактные в данном случае подлежат вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Потому что в данной организации уже есть очаг, уже есть риск распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому близкое окружение, то, которое контактировало с заболевшим, на 14 дней отправляется на изоляцию, а все остальные, которые работают на данном предприятии либо организации, подлежат вакцинации», — сказала Авдонина.

Организовать вакцинацию должен руководитель организации. Он может пригласить мобильную бригаду, или же устроить свободные дни, когда сотрудники могут сходить и вакцинироваться. После введения второго компонента предприятие должно отчитаться. Тех, кого отправили на изоляцию, после окончания 14 дней также необходимо привить.