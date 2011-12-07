Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За сутки диагноз COVID-19 поставили 45 татарстанцам

В республике продолжается рост заболевания коронавирусом.  

В Татарстане по состоянию на 9 июля текущего года зарегистрировано 22 906 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 45 новых случаев. 23 человека госпитализированы, 22 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 417 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 639 175 жителей республики, из них вторую дозу получили 422 944 человека.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

КВ
Лента новостей