За сутки диагноз COVID-19 поставили 45 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 9 июля текущего года зарегистрировано 22 906 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 45 новых случаев. 23 человека госпитализированы, 22 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 417 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 639 175 жителей республики, из них вторую дозу получили 422 944 человека.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.