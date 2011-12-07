Шесть советов в сезон гриппа

Как сообщает портал «МедикФорум», в первую очередь врачи рекомендуют пройти вакцинацию. Вирусы гриппа постоянно мутируют, но в современных вакцинах эта особенность учитывается, их состав обновляется в соответствии с исследованиями Всемирной организации здравоохранения. По словам экспертов, актуально будет прививаться до конца октября.Очень важно в качестве профилактической меры следить за чистотой рук. Мойте их несколько раз в день. Самое большое количество микробов попадает в носоглотку и заражает человека не из воздуха. С грязной поверхности они сначала перемещаются на руки, и только после этого - на слизистые оболочки рта и носа. Поэтому не нужно трогать лицо руками! Совет простой, но большинство людей дотрагиваются до своего лица автоматически огромное количество раз за день, не осознавая этого.В сезон гриппа особо опасной категорией оказываются люди, которые кашляют или чихают «открыто», с удовольствием, никак не прикрывая рот и нос. Между тем исследования показывают: частицы мокроты, попадающие при этом в воздух, могут зависать в нем на протяжении значительного времени. При кашле или чихании необходимо прикрывать рот и нос одноразовыми платками или салфетками, которые затем нужно утилизировать, подчеркивают специалисты.Нельзя выходить с температурой из дома! Это еще один крайне простой, но очень эффективный способ не допустить распространения инфекции. При первых симптомах гриппа необходимо прекратить посещать работу или учебу. По словам специалистов, только если после нормализации температуры прошло 24 часа и больше не возникло симптомов недомогания, можно возобновить общественную жизнь, начать контактировать с другими людьми.Более серьезная мера в отношении гриппа - прием рецептурных лекарственных препаратов, назначаемых врачом. Противовирусные средства эффективны, если принимать их вскоре после инфицирования. Но назначать такие медикаменты себе самостоятельно медики категорически не рекомендуют (эти лекарства известны своими побочными действиями).Наконец, для защиты от заражения гриппом необходимо придерживаться полноценного рациона, в котором достаточно питательных веществ и витаминов, и быть физически активным. Ученые утверждают: физические упражнения действуют на организм как стимулятор иммунной системы, что не только снижает риск заражения гриппом, но и облегчает течение заболевания, если оно все же возникло.