Типичные ошибки в интимной гигиене

- Казалось бы, давно известно: чистота - залог здоровья. Это же касается и интимной сферы. Женщины считают, что следует мыться регулярно и тщательно, этого будет достаточно. Однако излишнее старание в этом деле может привести к обратному результату и принести вред здоровью. Например, использование обычного мыла может нарушить микрофлору влагалища, а это снижает ее защитные функции. При этом начинают размножаться условно-патогенные микроорганизмы, которые обычно не доставляют беспокойства. Излишняя чистота провоцирует вагиноз и кандидоз.- То есть надо использовать специальные средства для интимной гигиены?- Да, но и гели для интимной гигиены не следует применять чаще двух раз в сутки. При выборе средства надо отдавать предпочтение гелям без запаха, чтобы свести к минимуму вероятность развития аллергической реакции. Средство гигиены должно содержать минимум щелочи, чтобы на слизистых не нарушался показатель кислотности. От интимных дезодорантов лучше отказаться. Специальные салфетки использовать только в случае крайней необходимости, например, в дороге. И кстати, никакими средствами для интимной гигиены нельзя лечить женские заболевания.- Есть какие-то правила в самом процессе наведения чистоты?- Подмываться нужно обязательно по направлению от влагалища назад, чтобы не занести бактерии из прямой кишки. Нельзя спринцеваться и вливать во влагалище различные антисептические препараты без назначения врача. Но, конечно, не следует совсем игнорировать гигиенические процедуры. Вода для этого должна быть теплая. Струю нельзя направлять внутрь, чтобы не вымывать полезную микрофлору. Подмываться нужно после пробуждения, до и после интимной близости, после туалета. Во время критических дней нужно особенно внимательно относиться к интимной гигиене. Вовремя менять прокладки, помнить, что тампоны нельзя использовать без смены более шести часов.- А что можно сказать о ежедневных прокладках? Ими многие пользуются.- Да, они удобные. Но их надо менять через шесть часов использования. Ведь клеящий слой не пропускает не только влагу, но и воздух. Так создается благоприятная среда для размножения патогенных бактерий. При возможности лучше применять такие прокладки не каждый день.- Какое белье выбирать, чтобы не навредить здоровью?- Из натуральных тканей. Синтетические трусики могут спровоцировать аллергию, в них нарушается воздухообмен, а это опять же ведет к размножению патогенной флоры, нарушению защитной функции слизистых оболочек. По той же причине нельзя носить тесное белье. А стринги способствуют переносу на слизистые бактерий из прямой кишки.