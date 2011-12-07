Какие симптомы при гриппе говорят о начале пневмонии

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание. Оно является наиболее массовой инфекцией человечества. Подробнее о гриппе и возможных его осложнениях, в том числе пневмонии, мы беседуем с врачом ООО ЛДЦ «Казанская клиника», пульмонологом, фтизиатром, профессором, д. м. н. Равилем Валиевым: - Грипп и ОРВИ составляют 95 процентов всех инфекционных заболеваний. Ежегодно в мире заболевает до 500 миллионов человек, 2 миллиона из которых умирают. - Равиль Шамилович, в каких случаях повышается риск летального исхода?- Грипп опасен осложнениями. В группе риска люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, сахарным диабетом, заболеваниями почек, гемоглобинопатией. Всего в общей структуре смертности смерть от гриппа и его осложнений составляет 40 процентов.- Почему грипп так быстро распространяется, переходя в эпидемию?- Источник инфекции - больной человек, в том числе и с атипичными формами без выраженной лихорадки и интоксикации. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Ведущую роль в эпидемическом процессе играет антигенная изменчивость вируса. К новой мутации возбудителя у населения отсутствует иммунитет, и это является причиной быстрого распространения инфекции. В межэпидемический период вирус сохраняется в организме человека, вызывая единичные случаи заболевания, а также в организме животных и птиц.- Какие осложнения наблюдаются после гриппа?- Вирус гриппа, размножаясь в респираторном тракте, вызывает изменения реснитчатого эпителия, появляется опасность развития бактериальной суперинфекции. Чаще всего после гриппа наблюдаются осложнения со стороны легких и сердца. Например, миокардит и перикардит - эти воспалительные заболевания могут привести к сердечной недостаточности. Достаточно широк диапазон клинических проявлений со стороны нервной системы: от легких функциональных расстройств до серозного менингита и тяжелого менингоэнцефалита. Однако основным осложнением гриппа является пневмония, которая чаще всего встречается у пациентов группы риска. - Какие признаки могут говорить о начале пневмонии?- Пневмония подразделяется на первичную вирусную, вторичную бактериальную и на сочетание обеих. В первом случае вирус гриппа поражает легкие, вызывая тяжелую пневмонию. Насторожиться стоит, если существующие симптомы нарастают вместо того, чтобы исчезать. Может наблюдаться высокая температура, а также одышка, цианоз - синюшная окраска кожи и слизистых, говорящая о недостатке кислорода в крови. Вторичная бактериальная пневмония - одно из наиболее частых осложнений гриппа. Ее проявления - кашель с выделением гнойной мокроты, боль в грудной клетке при дыхании, кровохарканье. Может наблюдаться сниженное артериальное давление, а также выраженная тахикардия (пульс свыше 110 ударов в минуту). Всегда нужно учитывать, что пневмония в любое время может осложнить течение гриппа. - То есть даже в первые дни заболевания гриппом?- Да, и в этом случае уловить начало пневмонии трудно, так как в клинической картине доминируют симптомы тяжелого гриппа: сильная головная боль, разбитость, многократная рвота, носовое и иные кровотечения, мучительный кашель, боль за грудиной, осиплость голоса и другие проявления. После третьего дня болезни о пневмонии свидетельствует быстрое ухудшение общего состояния на фоне стихания проявлений гриппа, возникает новая лихорадочная волна (реже парадоксальное снижение температуры тела, не соответствующее тяжелому состоянию больного), усиление кашля, появляется кровь в мокроте, а также плевральные боли, одышка, цианоз. Лихорадка, которая при гриппе наблюдается более 5 суток, может свидетельствовать о наличии осложнения. Поэтому важно не затягивать визит к доктору, а вовремя обратиться к терапевту или пульмонологу для правильной диагностики и назначения лечения.- Какие исследования проводятся при подозрении на пневмонию?- Диагностика пневмонии практически всегда предполагает обнаружение очагово-инфильтративных изменений в легких в сочетании с соответствующей симптоматикой инфекции нижних дыхательных путей. Для этого, кроме лабораторных исследований, проводится рентгенография органов грудной клетки. Она также позволяет оценить динамику патологического процесса, полноту выздоровления. По результатам рентгенографии в зависимости от степени тяжести заболевания выбирается антибактериальная терапия.