В Татарстане выявлено 48 новых случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировано 48 новых случаев COVID-19 за сутки. Заразившихся контактным путём – 45 человек, завозным – 3 человека, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Было госпитализировано 19 человек, отправились на домашнее лечение 29 человек.

География новых заболеваний выглядит так: Казань – 24 человека, Набережные Челны – 15; Азнакаевский район – 2; Актанышский – 1; Елабужский – 1; Зеленодольский – 1; Менделеевский – 1; Нижнекамский – 1; Тукаевский – 1; Ютазинский – 1 человек.

На сегодняшний день в Татарстане зафиксировано 22 854 случая COVID-19.

Выздоровело за весь период 20 448 человек, в том числе 31 за минувшие сутки.

Провакцинировано всего - 655 178 человек, получили вторую прививку - 429 862 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.