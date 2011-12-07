Девять простых советов, как правильно падать в гололед

Вместе с тем в этот период резко возрастает травматизм: ушибы, вывихи, переломы и даже черепно-мозговые травмы. В итоге уже с первыми декабрьскими морозными днями татарстанцы потянулись в травмпункты. Как же избежать травм, связанных с падением на льду?

ОБУВЬ. В первую очередь нужно обратить внимание на обувь, советуют травматологи. Она должна быть удобной, с широким носком и на низком каблуке. В гололед ни в коем случае не надевайте обувь на высоком каблуке: для хождения по льду она не годится! Подошва зимней обуви должна быть рельефной, а еще лучше - «тракторной». Ходить в такой по льду гораздо легче.

А чтобы усилить противоскользящие свойства обуви, на подошву желательно наклеить полоски лейкопластыря: лесенкой или крест-накрест. Для улучшения сцепления подошвы со льдом перед выходом на улицу можно встать подошвой на песок.

КАК ХОДИТЬ. Чтобы избежать падения на льду и возможных травм, при ходьбе нужно исключить спешку. Выходите из дома заранее, с запасом в 10 - 15 минут. Ни в коем случае не бегите за автобусом или маршруткой! Как раз в этот момент можно упасть и сильно удариться об лед. Быстрая ходьба также значительно увеличивает шанс падения.

Выработайте привычку по гололеду ходить не спеша, немного наклонив корпус тела вперед. Ноги желательно слегка подогнуть в коленях. Наступайте полной ступней на поверхность, идите мелкими шажками, имитируя ходьбу на лыжах. И не держите руки в карманах - это сковывает движения, при падении будет тяжело удержать равновесие.

При выборе маршрута избегайте дорожек под крышами домов и деревьями - с них могут упасть обледеневшие сосульки. Ходите по очищенным тротуарам или дорожкам, посыпанным песком. Если все-таки пришлось идти по обледенелой дороге, старайтесь идти не по центру, где всегда скользко, а по ее снежной кромке вдоль. Избегайте склонов и лесенок. Если лестницу не обойти, спускайтесь по ней не спеша, вставая на ступеньки вдоль. А если выпал снег, будьте особенно внимательны: под его тонким слоем может быть лед.

Выбирайте дорожку для ходьбы подальше от проезжей части. Если идете или стоите рядом с оживленной трассой, есть риск соскользнуть прямо под колеса проезжающих машин. Особую осторожность соблюдайте при переходе дороги. Переходите дорогу только по пешеходному переходу на зеленый цвет. Не рискуйте! Во-первых, можете упасть прямо на проезжей части. Во-вторых, во время гололеда тормозной путь у машин увеличивается. Автотранспорт не может быстро затормозить.

МЕСТА РИСКА... Много травм связано с общественным транспортом. Люди часто падают и получают переломы как при входе в него, так и при выходе. Если вы предпочитаете длинную верхнюю одежду, не забывайте приподнимать полы, чтобы не запутаться в них и не упасть.

Сумерки и темнота повышают риск падения на льду. Поэтому старайтесь совершать прогулки в светлое время суток или по хорошо освещенной местности.

Алкоголь также может способствовать травмам на льду. При приеме даже малой дозы у человека ухудшается координация движений. Также человек теряет способность адекватно оценивать опасность и риск получения травм на льду.

Большим помощником в сохранении равновесия при ходьбе является физическая подготовка человека. Обязательно выполняйте упражнения для укрепления пресса, корпуса, мышц верхних и нижних конечностей - это поможет более уверенно чувствовать себя на льду.

...И ГРУППА РИСКА. Особенно часто падают и получают травмы на льду пожилые люди. Это связано с имеющимся у большинства из них в этом возрасте остеопорозом, а также общим похудением и слабостью мышц. Причиной падений и травм являются болезни опорно-двигательной системы: остеоартроз, заболевания позвоночника, которые ухудшают двигательную функцию.

Еще одной причиной падения является перенесенный инсульт. После этого заболевания человек не всегда полностью восстанавливается: остаются нарушения координации, двигательной активности, парез и паралич.

Часто у пожилых людей встречается снижение зрения. Из-за этого человек в возрасте 65+ порой может не заметить наледь и поскользнуться. Так что пожилым нужно проявлять особую бдительность и осторожность при выходе на улицу в гололед. Желательно выбирать одежду, не стесняющую движений, и обувь на плоской подошве. Не помешает захватить с собой на прогулку трость или лыжную палку с заостренным наконечником.

ЕСЛИ УПАЛИ. Как бы мы все не предусмотрели, от падения на льду никто не застрахован. Что же делать, если все-таки не удержались и начали падать?

1. Нужно попытаться удержать равновесие - отбросить в сторону вещи: сумки, пакеты.

2. Стараться размахивать руками и согнуть ноги в коленях. Если все-таки падения избежать не удается, попытайтесь сгруппироваться: прижмите подбородок к груди, согните руки и ноги. Постарайтесь упасть на бок. В этом случае травм будет меньше. Упав, немножко перекатитесь: это поможет уменьшить удар.

3. Если падаете вперед, ни в коем случае не вытягивайте перед собой прямые руки. При падении на них значительно повышается риск перелома костей запястья и предплечий.

4. Старайтесь согнуть руки в локтях, подбородок прижать к грудине. Опасны падения на крестец: они могут закончиться переломом шейки бедра у пожилых и переломом копчика у молодых людей.

5. При падении на спину и ушибе затылочной области возможна черепно-мозговая травма. Поэтому, если чувствуете, что падаете на спину, широко раскиньте руки, чтобы смягчить удар, и прижмите подбородок к груди.

6. Все-таки упали? Не спешите вскакивать. Немного полежите, прислушайтесь к себе: нет ли острой боли в каком-либо участке тела? Если все в порядке, можно потихоньку вставать. Если встать трудно, попросите о помощи окружающих. Никого нет поблизости? Тогда нужно повернуться на живот, встать на четвереньки и потихоньку приподниматься.

7. Почувствовали резкую боль и ухудшение самочувствия? Не вставайте и не разрешайте окружающим передвигать, поднимать вас и попросите вызвать скорую помощь.

8. Смогли самостоятельно подняться и дойти до дома? Внимательно осмотрите ушибленные места. Если чувствуете сильную боль, видите отечность на месте ушиба, обязательно обратитесь в травмпункт по месту жительства. А до визита туда ушибленную конечность нужно иммобилизовать, зафиксировать подручными средствами, используя платок, шарф, кусок доски.

9. Беспокоит головная боль, головокружение, тошнота? Немедленно вызывайте скорую помощь! В этом случае не исключено сотрясение головного мозга. Возможна и более серьезная черепно-мозговая травма.

ГЛАВНОЕ. Хочу напомнить: лучшая профилактика зимних травм - это осторожность и предусмотрительность!

Лариса ХАРИСОВА, врач-терапевт высшей категории