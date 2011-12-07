В Татарстане коронавирусом заболели еще 46 человек. Понадобилась госпитализация для 15 человек, 31 человек получат лечение на дому. Один случай завозной, остальные — контактные.

География новых заражений выглядит так: Казань — 28 человек, Набережные Челны — 5, Азнакаевский район — 2, Аксубаевский район — 1, Бавлинский район — 1, Балтасинский район — 3, Бугульминский район — 1, Елабужский район — 1, Зеленодольский район — 1, Лаишевский район — 1, Нижнекамский район — 1, Новошешминский район — 1 человек.

Всего в республике зафиксировано 24 482 случая COVID-19.

За весь период выздоровело 21 620 человек (26 за минувшие сутки).

Провакцинировано 891 270 человек (прирост — 6 110). Вторую прививку получили 702 852 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.