В Набережных Челнах фельдшеры скорой помощи спасли пенсионерку, запустив ей сердце

В Набережных Челнах фельдшеры скорой помощи Вячеслав Степанов и Элина Хамитова спасли жизнь 71-летней пенсионерке, запустив ей сердце, рассказали в челнинском горздраве.

71-летняя пенсионерка вызвала скорую помощь. Она жаловалась на боли в животе, слабость и учащенное сердцебиение. Приехавшие фельдшеры заподозрили у пациентки острый инфаркт миокарда редкой формы.

Медики оперативно сделали все необходимое, чтобы «завести» сердце. После реанимационных действий бабушку доставили в больницу.