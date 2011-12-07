В Набережных Челнах фельдшеры скорой помощи спасли пенсионерку, запустив ей сердце

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В Набережных Челнах фельдшеры скорой помощи Вячеслав Степанов и Элина Хамитова спасли жизнь 71-летней пенсионерке, запустив ей сердце, рассказали в челнинском горздраве.
71-летняя пенсионерка вызвала скорую помощь. Она жаловалась на боли в животе, слабость и учащенное сердцебиение. Приехавшие фельдшеры заподозрили у пациентки острый инфаркт миокарда редкой формы.
Медики оперативно сделали все необходимое, чтобы «завести» сердце. После реанимационных действий бабушку доставили в больницу.