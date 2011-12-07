Секрет долголетия 83-летней пенсионерки - лыжи, бассейн и ходьба!

Мы хотели поехать к ней (человек же в годах!), но она заявила, что придет в редакцию сама. И добралась пешком, заметив, когда не плавает в бассейне и не катается на лыжах, старается как можно больше ходить. Выглядит Мария Федоровна гораздо моложе своих лет. Кто скажет, что эта подтянутая женщина - прабабушка трех правнуков? На вопрос, в чем главный секрет ее долголетия, ответила, что просто каждый день занимается спортом и домашним хозяйством. Встает всегда рано и готовит еду для мужа.Про детство и юностьМария Федоровна родилась в далеком 1936 году в ТАССР - в деревне, которой уже нет. В семье росли четыре дочки. Отец умер, когда самой старшей было 7 лет, а Мане (так ее называли дома) - всего три месяца. Ее детство пришлось на военные годы. Выжила малышка чудом.- Голод. Холод. Пособий на детей не давали, но налоги брали со всех одинаково, - вспоминает Мария Федоровна. - Мама поднимала нас одна. Старшая сестра подрабатывала на лесоразработке. Вторая в 10 лет пошла в няньки. А мы, младшие, занимались огородом и домашними делами.Но все равно находили время для игр. Играли в лапту. Мячей не было, их шили из тряпок или катали из шерсти. Настоящий спортивный мяч наша героиня увидела в 1951 году, когда поступила в Чистопольский техникум. - Это было чудо! Мне доверили ключ от спортзала, где по ночам мы с мальчишками играли в волейбол. Из девочек я была одна. Позже стали выступать за техникум. Так я впервые оказалась на соревнованиях.Отдельных спортивных секций в техникуме не было. Единственный тренер по всем видам спорта устраивал между студентами соревнования по легкой атлетике, лыжам и волейболу. На втором курсе Мария серьезно заболела. Ее поставили на учет в туберкулезном диспансере и на время болезни заниматься спортом запретили. Но Маня спорт не забросила, а на соревнованиях выступала под чужой фамилией. Фтизиатр настаивал на том, чтобы она отказалась от физических нагрузок. И только кардиолог дал совет: «Если занималась спортом раньше, продолжай». Про спорт- После окончания техникума мы с мужем переехали в Казань. Я устроилась на военный завод №16 (сейчас КМПО) в отдел главного технолога на должность инженера-конструктора. И проработала там 33 года.Ее лидерские качества заметили и выбрали председателем заводского комитета по физкультуре. Она стала организатором всех спортивных соревнований. - Наш отдел никогда не проигрывал. Всегда занимал первые места, - с гордостью вспоминает Мария Федоровна. На заводе она оказалась в сборных по волейболу, ручному мячу и бегу на лыжах. По многоборью ГТО в первый раз ее попросили выступить за сборную завода на первенстве города. Выступила успешно и выступала потом 20 лет. Стала лидером в своей возрастной группе, вошла в сборную Татарии. Про бегА потом увлеклась любительским бегом. И с 1979 по 1998 год пробежала по стране 56 (!) марафонов, 18 сверхмарафонов (это дистанция более 40 км) и 5 марафонов по 100 км. Это сколько же километров в сумме получается? - В общей сложности до 2018 года я пробежала 164 тысячи километров, - говорит ветеран. - Из них у меня два третьих места, два вторых, а остальные все первые. Кроме того, были рекорды России по бегу на 800, 1500 и 5000 метров. В этом году исполнилось ровно 40 лет с того дня, как Мария Федоровна начала заниматься бегом. Про лыжиЛыжами Мария Евдокимова начала заниматься на заводе. Техники не знала, на соревнованиях побеждала за счет силы и выносливости. Как правильно ходить на лыжах, тренер показал ей намного позже. У нее никогда не было фирменных лыж, тем не менее Мария Федоровна - многократная чемпионка в лыжных гонках на 10, 15 и 30 км. Имеет множество отечественных наград и призов. И жалеет, что из-за нехватки денег не удалось поучаствовать в зарубежных соревнованиях. В 1995 году, в 59 лет, она выиграла кубок России в беге на лыжах среди пожилых в возрасте от 55 до 59 лет в городе Златоусте. - А сейчас каждый год выхожу на «Лыжню России», - добавляет наша героиня. - Лыжи для меня - не только возможность участвовать в соревнованиях. На соревнованиях я вижусь с людьми, общаюсь, узнаю новое.- А откуда у вас такая выносливость?- Выносливость у меня, как у мужчины. Наверное, потому, что отец очень хотел сына. Все свои победы я до сих пор посвящаю ему. И очень хочу, чтобы кто-нибудь из моих правнуков так же полюбил спорт. Другие мои победы - всю жизнь проработала на одном заводе, удачно вышла замуж, родила сына. С мужем живу уже 62 года. - Не жалеете, что не занимались профессиональным спортом?- Все сложилось так, как должно было сложиться, - мудро ответила Мария Федоровна.- Так какой же у вас секрет долголетия?- Активная жизнь - это движение. Чем больше человек двигается, тем это полезнее для здоровья. Моя первая мысль после пробуждения: «Чем сегодня буду заниматься: у меня бассейн или лыжи?» Никогда не понимала тех женщин, для которых спорт - дойти до магазина и обратно. Главные советы Марии Евдокимовой 1. Если переборете свою лень, то доживете до 80 лет, а может, и больше.2. Прислушивайтесь к своему организму. Никогда не доводите себя нагрузками до потемнения в глазах. 3. Если неважно себя чувствуете, выходите на улицу прогуляться.4. Займитесь любым видом спорта или просто не меньше двух часов в день ходите пешком.