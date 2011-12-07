Сколько денег татарстанцы тратят на лекарства?

ИТОГИ. О результатах работы республиканского фармрынка в 2018 году доложила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. А потом перешла к задачам системы здравоохранения республики на текущий год. Стартовавший в январе национальный проект «Здравоохранение» включает следующие направления: развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, программа детского здравоохранения РТ (включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям) и другие. По словам Фариды Яркаевой, несмотря на непростую демографическую ситуацию, в прошлом году в республике сохранился естественный прирост населения. В итоге Татарстан сейчас занимает первое место в ПФО по естественному приросту рождаемости и низким показателям общей смертности от внешних причин. За последние три года продолжительность жизни населения республики увеличилась более чем на 1,5 года, составив 74 года. ФАРМРЫНОК. В прошлом году объем российского фармацевтического рынка в сумме вырос на 2,6% и составил 1675 млрд рублей. Общий объем республиканского фармрынка вырос до 34,8 млрд рублей, дав прирост в 3%. В среднем на лекарства в 2018 году житель Татарстана потратил 8955 рублей, что на 3% больше, чем в 2017 году. - Хочу обратиться к производителям оригинальных препаратов: прошу не допускать роста цен на лекарства и не снижать ассортиментные показатели, - сказала Фарида Яркаева. По ее словам, число аптек в структуре аптечных учреждений практически не изменилось. Фармуслуги в республике оказывают 5098 фармацевтических специалистов, в том числе 1517 провизоров и 3581 фармацевт. - Этого катастрофически мало. У нас наблюдается кадровая нехватка специалистов, - заявила замминистра. ПРЕПАРАТЫ. Больше всего таблеток, капсул, суспензий и прочих лекарственных препаратов покупают жители Алькеевского, Камско-Устьинского и Тюлячинского районов. Меньший спрос на лекарства отмечен в Тукаевском, Высокогорском и Лаишевском районах. По словам замминистра, это связано с тем, что жители районов нередко покупают товары и лекарства в близлежащих городах, не относящихся к району проживания. В республике зафиксирован рост цен на дешевые лекарственные препараты. При этом отмечается снижение стоимости дорогих лекарств. Препараты стоимостью до 50 руб. за упаковку в прошлом году подорожали в среднем на 1,3%. Лекарства стоимостью от 50 до 500 руб. подешевели на 3,6%, а препараты, цена которых превышает 500 рублей, - в среднем на 0,7%. И на 0,8% сократилось количество граждан, отказавшихся от соцпакета на лекарства.КстатиВ 2018 году из бюджета Татарстана было выделено около 968 млн рублей на лекарства для льготников. По сравнению с 2017 годом эта цифра увеличилась на 2,4%.