Родинки: при каких изменениях надо спешить к врачу

Разобраться нам поможет врач — дерматовенеролог-косметолог, к. м. н. Анастасия Дедкова.

— Анастасия Владимировна, нередко можно услышать, что травма родинки обязательно приведет к ее злокачественному перерождению. Так ли это?

— Есть потенциально опасные родинки, которые нельзя травмировать и облучать на солнце, их нужно регулярно наблюдать. Есть злокачественные образования, которые маскируются под родинки и никак не беспокоят. Но очень важно их вовремя выявить и удалить.

— А как определить, опасна ли родинка?

— По определению родинка, ее еще называют невус, — это доброкачественное образование на коже, оно бывает с пигментом или без него. Пигмент (меланин) может располагаться на разном уровне, и от этого зависит окраска невуса. Чем глубже пигмент, тем более светлый цвет родинки мы имеем. Родинки бывают разных форм и размеров. Определить, есть ли риск перерождения в злокачественное образование, поможет специалист — дерматолог.

— Скажите, а при исследовании нарушается целостность родинки? Перспектива такой процедуры может многих напугать.

— Раньше отсутствовала возможность глубокого исследования родинки без ее удаления. Сейчас в арсенале дерматологов есть специальный аппарат, так называемый дерматоскоп. С его помощью можно провести углубленное исследование новообразования без вмешательства. Дерматоскоп — это, по сути, увеличитель с подсветкой, который может многократно увеличить изображение. При этом врач может детально рассмотреть любое образование и оценить степень опасности для пациента.

— Сейчас лето. Люди больше времени проводят на солнце. Дайте, пожалуйста, советы для наших читателей, как это делать без ущерба для здоровья.

— Прежде чем подставлять кожу солнцу, стоит показать родинки дерматологу и сделать дерматоскопию, чтобы специалист оценил риски.

На приеме врач осмотрит кожу, обследует подозрительные родинки, даст рекомендации по дальнейшему наблюдению за ними, а в случае необходимости — удалит. Один из самых современных методов, который используется для удаления новообразований на коже, — радиоволновой. Он позволяет свести к минимуму риск образования рубца, период заживления при этом проходит быстрее. И, главное, процедура совершенно безболезненна! При необходимости, удаленное образование отправляется на гистологическое исследование. Плановый осмотр родинок показан абсолютно всем.

А вот злоупотреблять солнечными ваннами не стоит. Лучше избегать прямого попадания на кожу солнечных лучей, проводить время в тени. Под открытым солнцем надо пользоваться специальными защитными кремами.

— В каких случаях обладателю родинок следует насторожиться и поспешить с визитом к доктору?

— Перечислю признаки, когда к врачу-дерматологу нужно идти обязательно:

— поменялись размеры или цвет родинки;

— появились шелушение, зуд, покраснение, уплотнение в месте родинки;

— родинка травмирована или кровоточит;

— в анамнезе у членов семьи был случай меланомы;

— родинок на коже более 50 штук.

Каждому надо внимательно относиться к образованиям на коже, следить за их изменениями.