Реаниматолог из Челнов записала видеообращение из «красной зоны» с призывом вакцинироваться

Врач-реаниматолог из Набережных Челнов Галина Соловьева записала видеообращение к жителям города из «красной зоны». Видео снято перед дверью реанимации, где проходят лечение тяжелобольные инфекцией. В нём она призвала к ответственности за себя и общество и выступила за коллективную вакцинацию.

«Вот за этой дверью отделения реанимации находится много больных. Они борются с коронавирусной инфекцией. Порой путем неимоверных усилий нам удается их спасти, но порой больные борьбу проигрывают» — отметила врач.

По её словам, перед человеком сейчас стоит два варианта — либо он проходит этап вакцинации, тем самым обезопасив себя и общество, либо отказывается от вакцины, становясь потенциальным убийцей.