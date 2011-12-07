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В Татарстане израсходована 92% партии вакцины от ковида

Минздрав сейчас делает всё возможное для того, чтобы избежать дефицита препарата.

В Татарстане использовано 92% от всей прибывшей партии доз вакцин от коронавируса, рассказал заместитель министра здравоохранения региона Владимир Жаворонков в Общественной палате РТ.

«Израсходовано 92% от подступившей вакцины», — сказал замминистра. Он отметил, в Татарстан ближайшее время прибудет новая партия препаратов. 

По словам Жаворонкова, минздрав сейчас делает всё возможное для того, чтобы избежать дефицита препарата. Он отметил, что поставки в республику поступают постоянно.

 

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