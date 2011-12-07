Врачи РКБ спасли беременную женщину с 82% поражения легких в день ее рождения

Врачи РКБ спасли жизнь маме троих детей, которая поступила в больницу с 82% поражения легких в результате коронавируса. Гулию привезли в РКБ беременной, и в день своего рождения она находилась на грани жизни и смерти.

После празднования дня рождения старшего сына в деревне, Гулие становилось с каждым днем все хуже. Позже она обратилась в инфекционную больницу, где через 1,5 часа ее уже перевезли в РКБ. Женщина была беременна своим третьим ребенком, и контроль над ней осуществлялся сразу несколькими врачами разных профилей.

Проведенное КТ показало, что у женщины поражены легкие на 82%. Стал срочно решаться вопрос о возможном кесаревом сечении, чтобы малыш не погиб или не пострадал из-за нехватки кислорода.

Операция по извлечению плода прошла успешно, новорожденный мальчик оказался здоров. А вот состояние мамы все больше ухудшалось. Анализы показывали воспалительные процессы в матке, поэтому решался вопрос об ее удалении.

Тем временем состояние Гулии все ухудшалась, лёгкие были поражены на 82% – КТ 4. Тогда же женщину подключили к ИВЛ через маску.

По признанию самой Гулии, она не могла ни на секунду поверить в худший исход, что она так и не подержит в руках своего малыша.

К счастью, анализы стали показывать положительные изменения в легких женщины. Врачам удалось ее спасти.

Теперь Гулия с малышом ждут выписки из больницы. Только благодаря профессионализму врачей и желании жить, Гулия преодолела эти страшные дни и возвращается к своей любящей семье.