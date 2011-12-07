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В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 54 человека

Из них пришлось госпитализировать 10 человек.

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 54 человека, из общего числа 49 случаев контактных и 5 завозных. 

Госпитализировано 10 человек, 44 человека направлено на домашнее лечение. 

По географии новых заболеваний можно сказать, что больше всего заболело коронавирусом в Казани — 26 человек, следом идут Набережные Челны — 15 человек, далее Нижнекамский и Тукаевский район — по три человека.  

В целом на сегодняшний день в Татарстане зафиксировано 20 063 случая за весь период. 

Выздоровело 22 714 человек, в том числе 13 за минувший сутки. 


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