В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 54 человека, из общего числа 49 случаев контактных и 5 завозных.

Госпитализировано 10 человек, 44 человека направлено на домашнее лечение.

По географии новых заболеваний можно сказать, что больше всего заболело коронавирусом в Казани — 26 человек, следом идут Набережные Челны — 15 человек, далее Нижнекамский и Тукаевский район — по три человека.

В целом на сегодняшний день в Татарстане зафиксировано 20 063 случая за весь период.

Выздоровело 22 714 человек, в том числе 13 за минувший сутки.



