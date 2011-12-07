Как работают санитарки в частных медцентрах

По моему разумению, в современных реалиях надежная профессия: больницы и медицинские центры будут работать всегда, несмотря на продолжающуюся пандемию.

Поставив перед собой задачу, я была почти уверена, что работу санитарки найду быстро. Как они трудятся, примерно представляла, видела в больницах и поликлиниках. Особых знаний и умений не требуется, знай себе пыль вытирай да шваброй туда-сюда води. Да на пациентов покрикивай, мол, ходят тут всякие, грязь топчут.

Первый «щелчок» по самонадеянному носу получила, когда просматривала вакансии. Не так уж и много оказалось. Гораздо больше требуются уборщики и таксисты. Второй «щелчок» — некоторые работодатели ищут санитарок с опытом работы не менее года и с профильным обучением. Спрашиваю: «Разве обучают, как швабру держать?».

На том конце провода терпеливо объяснили, что санитарки должны знать, как готовятся те или иные растворы для санобработки, уметь помогать медсестрам при транспортировке больных, грамотно проводить генеральную уборку в процедурных и операционных кабинетах.

Выслушав объяснения, моя самоуверенность улетучилась. Обзвонив с десяток телефонов, поняла, что строгие требования предъявляют прямые работодатели — медучреждения. Более гибкую политику набора персонала проводят клининговые компании. Они предоставляют работу практически всем желающим, даже если у них нет медицинской книжки. Как я узнала позже, уже отработав на новом месте две недели, менеджеры компании следят за новым работником, затем предлагают помощь в оформлении медкнижки, и если человек по-прежнему хочет трудиться, после испытательного месяца работы заключают с ним договор.

Соглашаясь на эти условия, понимала, что не совсем законно поступаем и работодатель, и я. Но вакансия санитарки в частном медицинском центре с графиком 2/2 и зарплатой 18 тысяч рублей заставила меня закрыть на эти нарушения глаза. Итак, я работник клининговой компании, сданный в аренду медицинскому центру на бессрочное пользование. Медцентр платит компании деньги, а она в свою очередь платит работнику.

Краткий курс начинающей санитарки пришлось получить от сменщицы, которая в течение часа показала и рассказала, какие кабинеты, в какой последовательности мыть. «Ничего, за две смены научишься», — напутствовала напарница. Но все оказалось не так просто.

Первый час работы прошел под неусыпным контролем старшей медсестры. Вначале необходимо было разобраться в ведрах, швабрах, салфетках, моющих и дезинфицирующих средствах. Ни в коем случае нельзя мыть одной и той же шваброй, тряпкой туалет и пол процедурного кабинета. Даже моющие средства для них используются разные.

Мусор также собирается в отдельные пакеты. Мало того, его необходимо сортировать, отделяя использованные шприцы, одноразовые пеленки, простыни и медицинские перчатки — все в разные мешки, которые каждый понедельник надежно упаковываются, маркируются и вывозятся на спецмашине для утилизации.

В течение дня требуется периодически собирать в операционных, процедурном и кабинетах врачей использованные перчатки.

— Не забудь следить за урнами для использованных одноразовых носочков, бахил. Их надо регулярно освобождать, — учила старшая медсестра. — Одновременно надо контролировать, чтобы урны с чистыми носочками и бахилами были постоянно полными.

В 10 часов я уже прошла дневную норму шагов, рекомендованную в моем шагомере. Синтетический халат, выданный клининговой компанией, и белая шапочка были мокрыми от пота. А работы меньше не становилось.

Надо провести генеральную уборку в процедурном кабинете — получаю новое задание.

Это значит — мыть дезинфицирующим раствором стены, мебель, полы. В конце уборки включить кварцевую лампу. Закончила генералить, тут же отправилась на первый этаж — вторично мыть вестибюль и территорию ресепшена.

— Чистота — это первое впечатление, которое получает наш посетитель, перешагивая порог медцентра, — наставляет старшая медсестра. — Чистота — это залог безопасности, комфорта, доверия к нашему персоналу. В неряшливое медучреждение навряд ли захочется вернуться, поэтому надо стараться, чтобы все было безупречно. Мы существуем на те деньги, которые заработали. А ваша клининговая компания существует на наши средства.

Вторая смена была спокойней. Знания, правила, порядок действий откладывались в голове, и паника, что сделаешь что-то не так или не успеешь, проходила. Через неделю пришло осознание, что санитарка в частной клинике и государственной поликлинике — абсолютно разные. Нет, не в плане профессиональных обязанностей, а в отношении к пациентам.

В поликлиниках санитарки чувствуют себя очень важными. Когда они моют полы в коридоре, пациентам надо «впечататься» в стены или поднять ноги, сидя на креслах, чтобы не дай бог не помешать их трудовой деятельности. Им ничего не стоит прикрикнуть, скомандовать, то есть показать, кто в доме хозяин.

Работая в частной клинике, поняла, что хорошая санитарка должна быть, с одной стороны, незаметной, с другой, быть приветливой к посетителям, стараться помочь им. Уборку производить быстро и незаметно для врачей, чтобы своими действиями не мешать их работе. Никаких ведер с грязной водой, пакетов с мусором не должно быть в коридорах, где сидят в ожидании приема пациенты. И уж точно в частной клинике санитарки не будут сидеть у ресепшена и громко обсуждать с администраторами последние новости. Здесь как в недорогом, но приличном отеле — относительно комфортно, спокойно и тихо.