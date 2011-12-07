Каждый пятый родитель лечит детей самостоятельно

Яблоко от яблони…

Один из разделов работы посвящен тому, как от состояния и поведения родителей зависит здоровье детей и чем руководствуются мамы и папы в случае, когда необходимо обратиться за помощью к врачу. Выяснилось, что 7,2% родителей считают себя практически здоровыми, 91% болеют изредка, 2% — вовсе не болеют. Наиболее частыми заболеваниями взрослые респонденты называли ОРВИ и грипп.

Любопытно, что в группе назвавших себя практически здоровыми и редко болеющими подавляющее большинство опрошенных отмечают отсутствие у своего супруга хронических болезней. И наоборот, у респондентов с затяжными недугами оценка заболеваемости всевозможными патологиями супруга повышается. В Центре семьи и демографии объясняют это тем, что проживающие вместе муж и жена обладают примерно одинаковым уровнем здоровья, ведь ведут, как правило, один и тот же образ жизни. Кстати, с детьми обнаруживается та же тенденция. У 95% опрошенных родителей, считающих себя практически здоровыми, дети не имеют хронических заболеваний. А каждый четвертый из опрошенных мам и пап, которые имеют те или иные недуги, отметили «хронику» и у своих детей. Есть о чем задуматься.

Причины и следствие

Еще несколько закономерностей, выявленных исследователями. Во-первых, чем чаще ребенок болеет, тем чаще родители видят причину этого в некачественном медицинском обслуживании и реже склонны винить в этом экологическую обстановку. Во-вторых, независимо от частоты заболеваемости детей каждый 5-й родитель главную причину частых болезней у ребенка видит в образовательной перегрузке и нарушении учебного процесса. Фигурирует среди объяснений и наследственная предрасположенность, хотя и нечасто.

Что доктор прописал?

В любом случае лучше делать упор на профилактику. В частности, с помощью плановой вакцинации. И в этом вопросе исследователи столкнулись с разнообразными мнениями. Например, вот что показал опрос относительно того, как относятся родители к прививкам (согласно индивидуальному графику вакцинопрофилактики) без отрыва от места учебы ребенка.

Две трети опрошенных (60%) относятся к вакцинации вполне положительно. Треть (33,8%) респондентов соглашаются только на частичную вакцинацию по месту учебы, еще 2,2% вообще не доверяют медикам школ и училищ, сами водят ребенка в прививочные кабинеты. Лишь 3,8% совсем не делают детям прививок. Что касается вакцинации от гриппа, то стабильность ее проведения детям отмечают 55,2% родителей.

По-разному действуют родители и в случае, когда ребенок заболевает. Как выяснилось, при возникновении первых симптомов у ребенка 41% опрошенных родителей сразу обращаются к врачу, 38% — лишь при крайне плохом самочувствии ребенка. В то же время каждый 5-й (21%) респондент пытается лечить детей самостоятельно.

Неоднозначная картина вырисовывается и с назначениями врача. Их выполняют только 70% опрошенных. Те, кто так не делает, объясняют это разными причинами: 5% вовсе не доверяют медикам, 10% считают, что предписанное лечение им не поможет, 17% — что не имеют материальной возможности провести предписанное лечение, 19% ссылаются на нехватку времени, 38% — на попустительское отношение к себе.

Не лишним будет привести мнение взрослых относительно диспансеризации, то есть регулярного профилактического обследования. Среди респондентов, считающих себя абсолютно здоровыми, диспансеризацию проходят 84% опрошенных, в группе редко болеющих — 75%, часто — 53%. Вывод: те, кто проходят диспансеризацию, имеют возможность выявить заболевания на раннем сроке, купировать их или вовсе вылечить. Именно поэтому они более здоровы — врачи вовремя поставили диагноз и назначили лечение.