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В Татарстан поступила новая партия вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт»

Всего же в республику завезли свыше 1 млн доз вакцины.

В Татарстан поступила новая партия доз вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт». Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Вакцина поступает на регулярной основе, буквально сегодня к нам пришла дополнительная партия „Спутника“ — 27,4 тыс. доз и „Спутник Лайт“ — 8,5 тыс. доз», — сказал Лопушов.

Он отметил, что всего, не считая новой партии, в Татарстан завезли более 1 млн доз вакцины. 

«Не нужно откладывать вакцинацию, как против коронавирусной инфекции, так и против гриппа», — подчеркнул специалист.

КВ
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