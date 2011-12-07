Рак – не приговор

Елена Васильевна знакомилась с медицинскими учреждениями города и участвовала в круглом столе по итогам программы «Онкодозор», который проходил в Образовательном центре высоких медицинских технологий.

Цель «Онкодозора» - внедрить комплексную технологию ранней диагностики злокачественных новообразований толстой кишки, молочной железы, кожи и шейки матки, которые в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин составляют 53%. Минувшим летом Минздрав РТ впервые в России успешно реализовал пилотный проект по комплексному скринингу злокачественных новообразований среди женщин. Его поддержала программа «Здоровье» на Первом канале, Минздрав РТ, онкологи Татарстана и движения «Равное право на жизнь» и «Движение против рака».

ИТОГИ. Медики бесплатно обследовали женщин от 50 лет и старше. Интерес к проекту превзошел все ожидания. Поэтому квоту на обследование увеличили с 1000 до 1340 человек. В процессе скрининга выявили 57 женщин с подозрением на злокачественные новообразования: у 26 из них - на опухоль кожи, молочной железы, шейки матки, у 31 - толстого кишечника.

МНЕНИЯ. - Благодаря развитию медицины рак перестал считаться неизлечимым заболеванием, - отметила Малышева. – Регулярно обследуйтесь! - Ранняя диагностика онкозаболеваний позволяет с большей долей вероятности говорить о стопроцентном излечении, - утверждал министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов.

- Особенность акции - возможность пройти всю цепочку скрининговых мероприятий, нацеленных на выявление часто встречающихся злокачественных новообразований, – дополнил главврач Республиканского онкодиспансера РТ Рустем Хасанов.

ЖЕРТВЫ. - Ежегодно впервые диагноз «рак» ставится более 13 тысячам татарстанцев, - сообщил главный онколог. - Среди причин смертности онкозаболевания составляют в республике 13,7%. Как и по стране, они на втором месте среди наиболее опасных заболеваний, влияющих на продолжительность жизни. Сегодня на учете у онколога каждый 58-й житель республики. Лидирующие позиции у рака молочной железы, кожи, толстого кишечника.

СТАТИСТИКА. По данным ВОЗ, Россия в тройке европейских стран с наивысшими показателями смертности от рака. Первой в списке Венгрия. Россия делит второе место с Украиной. За последние 10 лет заболеваемость раком в России выросла в 1,5 раза. Ежегодно выявляется около 516 тыс. новых случаев. Каждый третий погибает в первый год. А всего каждый год в России умирает от рака более 300 тыс. больных. Самые распространенные – рак молочной железы, толстого кишечника, легких, желудка. Стоимость лечения каждого из этих онкозаболеваний - 1,5 - 2 млн руб. в год. Источники финансирования разные. В федеральной льготе доля онкологии составляет 18%. В региональном бюджете отдельной строкой прописаны средства на финансирование госпитальной помощи, где на онкологию приходится 12% от общего числа расходов.

ПРОБЛЕМЫ. На круглом столе говорилось и о том, что самая финансируемая программа закупки дорогостоящих лекарств для онкобольных сегодня - «Семь нозологий». Размер госрасходов на нее к 2013 году должен достигнуть 54 млрд руб. Но проблема в дисбалансе выделения средств на лечение различных типов рака. Например, на заболевания, составляющие менее 5%, приходится почти половина всех средств, выделяемых на борьбу с опухолями. В итоге лекарства, подпадающие под действие этой программы, получают только 55 тыс. пациентов из 2,5 млн всех онкобольных в стране.

Кстати70 первичных онкокабинетов открыты в поликлиниках РТ. За первую половину года в них обратилось более 70 тыс. человек. У полутора тысяч обнаружили рак в ранней стадии.