Когда ждать грипп и как от него защититься?

На сегодняшний день в целом по России лишь в трех регионах имеется превышение эпидемического порога по гриппу, сообщила на пресс-конференции руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.- В Татарстане ситуация по гриппу и ОРВИ спокойная. На сегодня не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом или тяжелой формы ОРВИ, - сказала Марина Патяшина. - В РТ зарегистрировано около 16 тысяч случаев ОРВИ, из них 8 тысяч приходится на Казань. По республике имеется незначительное превышение эпидемического порога по этой инфекции - всего на 3,5 процента. По Казани этот показатель - 8 процентов. В структуре ОРВИ 70 процентов от числа заболевших составляют дети. По словам Патяшиной, еженедельный прирост заболеваемости ОРВИ наблюдается с середины ноября. А вот к концу декабря ожидается уже существенное превышение эпидпорога по гриппу. Прививочная кампания против гриппа завершена в республике 10 ноября, для выработки иммунитета нужно минимум две недели. Больше всего вакцинированных среди медиков, работников сферы образования и обслуживания - 77,2%, это те, кто находятся в группе риска. Всего же охват прививкой в РТ составляет в этом году 48,1% от численности населения. Это значит, что почти 1,8 млн жителей РТ защищены от гриппа, среди них 600 тыс. детей. Прежде всего вакцина защищает от осложнений, которые могут возникнуть после перенесенной инфекции. Среди них вирусная пневмония, отит, осложнения со стороны сердца или центральной нервной системы.Специалисты напоминают, в преддверии новогодних праздников, особенно в период массовых мероприятий, следует соблюдать меры неспецифической профилактики:1. Если вы почувствовали себя плохо, у вас поднялась температура, вы испытываете недомогание, то необходимо вызвать врача. Ни в коем случае не идти в таком состоянии на работу и не отводить детей в детский сад или школу!2. Если вы работаете в коллективе с больным, то защищайтесь медицинской маской или посоветуйте коллеге надеть ее, чтобы не способствовать распространению заболевания.3. Необходимо соблюдать меры личной гигиены: чаще мыть руки с мылом, а также протирать смартфон, планшет влажной салфеткой.4. Нужно постоянно проветривать помещение: вирусы и бактерии погибают при поступлении холодного и свежего воздуха. А влажную уборку лучше делать с применением дезинфицирующих средств.5. В период подъема заболеваемости ОРВИ требуется полноценный сон, а также витаминизированное питание.6. Очень полезны занятия физкультурой. Когда человек занимается спортом, количество клеток иммунной системы, противостоящих болезням, увеличивается в несколько раз.