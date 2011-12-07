Стоит ли покупать лекарства в интернете?

Увы, заботиться о здоровье все сложнее и дороже. Постоянно растущие цены на лекарства заставляют искать варианты более выгодных предложений, которые в основном сейчас только в интернете. Решаю заказать препараты, которые мне недавно прописала врач, воспользовавшись интернет-сайтами. И едва ввела в поисковик их названия, как на меня обрушился шквал предложений: от самой минимальной до максимальной стоимости каждого нужного мне лекарства, от возможности заказать препараты в интернет-аптеке до покупки в соцсетях.Конкретно о том, что могут предложить аптеки online. Когда вы открываете потенциальный сайт, появляется табло с огромным выбором российских городов. Затем вам выдают информацию о преимуществах сервиса, что-то типа «широкий ассортимент», «экономия времени», «низкие цены», «надежность и качество». А самое главное - «заказ лекарств в любую аптеку страны». Затем появляется рекламный баннер с акциями. А сбоку - возможность чата с фармацевтом.Как все происходит? Очень просто: клиент выбирает ближайшую от своего дома аптеку и забирает потом из нее свой заказ. Оплата там же. Если лекарство выдается только по рецепту, то в аптеке нужно будет вручить его фармацевту. Рецепта нет? Тогда никто не продаст медикамент. Хотите удостовериться в наличии сертификата на препарат? Его вам могут показать либо в аптеке, либо пришлют этот документ на вашу электронную почту.Еще удалось выяснить, что помимо интернет-аптек есть группы в социальных сетях, где производится скупка, а также продажа запрещенных (!) препаратов. Там с рук продаются какие угодно лекарства, которые якобы были куплены по рецепту, но почему-то пациенту не пригодились. Их можно забрать опять же где угодно, нужно лишь договориться с продавцом. В соцсетях можно найти страницы, где производится не только продажа, но и скупка лекарств с пометкой «дорого». Почитав комментарии, понимаю, что там чаще всего люди хотят продать гормональные, психотропные или препараты от онкологических заболеваний. «Стоит ли всему этому доверять и как сделать правильный выбор?» - обратилась я к специалистам.КОММЕНТАРИЙ 1. Начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального органа Росздравнадзора по РТ Гульназ Сайфуллина:- В законе на сегодняшний день отсутствует понятие «интернет-аптека». Интернет-заказ является альтернативной формой реализации лекарственных препаратов. Важно отметить, что приобретение лекарственных препаратов, забронированных через интернет-ресурс, должно осуществляться из конкретных аптек, имеющих лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, в которой указан конкретный адрес осуществления деятельности. Что касается выбора между аптекой рядом с домом или интернет-ресурсом, то каждый выбирает удобный для себя вариант.КОММЕНТАРИЙ 2. Заместитель директора образовательной деятельности, доктор фармацевтических наук, профессор Светлана Егорова:- Прогресс невозможно , в стороне не может оставаться и фармацевтика. Другое дело, как организовать это все, чтобы избежать мошенников. Важно, чтобы государство разработало положение об интернет-аптеках и лекарственных препаратах. В нашей стране не разрешена реализация препаратов через интернет. По заказу его доставляют в ближайшую к вашему дому аптеку. Там специалист проверяет документы и осуществляет все необходимые виды деятельности при отпуске лекарственного препарата. Как выжить в мире этих предложений - решать только покупателю. Но лучше перед покупкой все проверить, чтобы обезопасить себя от мошенников.