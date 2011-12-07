Из-за пандемии жители Челнов стали больше страдать от ожирения

Врач-кардиолог набережночелнинской поликлиники № 5 Зухра Зиганшина сообщила об увеличении числа горожан, страдающих ожирением. Об этом пишут «Челнинские известия».

«В этом году ко мне пришли на приём уже более 1 500 человек с жалобами на боли в области сердца — в основном это люди после 50 лет. 80% из них имеют лишний вес», — рассказала врач. Зиганшина предположила, что причиной тому могли оказаться последствия заедания стресса или снижения двигательной активности во время самоизоляции.

Специалист также отметила, что риск внезапной остановки сердца у тучных мужчин значительно выше, чем у женщин. Чтобы его снизить, кардиолог порекомендовала ограничить калорийность до 1600-1700 ккал в сутки, питаясь маленькими порциями каждые 2-3 часа. Также им следует посещать занятия ЛФК в своей поликлинике. Занятие скандинавской ходьбой и плаванием очень приветствуются. А вот от потребления соли, алкоголя и курения необходимо отказаться.