Страховщики рассказали о выплатах в случае последствий от вакцинации

Сейчас в России возможность вакцинироваться становится более доступнее, открываются новые пункты для вакцинации, а в обществе становится популярной идея безопасности. Но некоторые не делают поививку из-за того, что от последствий прививки нельзя застраховаться. Корреспондент «Челнинских известий» обзвонил несколько страховых фирм и выяснил, так ли это на самом деле.

В одной компании заявили, что от последствий вакцины не страхуют, но можно застраховаться от факта заболевания коронавирусом, даже если заболевший ранее был вакцинирован. Есть два варианта страховки: за 3375 рублей на страховую сумму в 250 тысяч рублей, и за 6750 рублей на сумму 500 тысяч рублей в случае заболевания. Страховка доступна гражданам в возрасте от 18 до 60 лет.

В другой компании от последствий прививки застраховаться можно. Там, в случае негативного воздействия вакцины, можно получить годовую выплату в размере 1,4 млн руб. Взнос за страховку составит 1800 руб. Получить выплаты смогут граждане от 18 до 65 лет. Средства выплачиваются после факта госпитализации или родственникам — в случае смерти заболевшего.