Врач рассказала о влиянии вакцины «Спутник V» на аллергиков

Для людей с аллергическими заболеваниями вакцина «Спутник V» не представляет никакой угрозы здоровью, заявила руководитель Городского центра аллергологии и иммунологии казанской клинической больницы № 7 Гузель Закирова во время прямого эфира о вакцинации.

Она отметила, что в вакцине нет пептидов и белковых включений. «Там мало компонентов», — добавила она.

Закирова объяснила, что препараты, в которых уровень компонентов минимален, не противопоказан людям с аллергией.