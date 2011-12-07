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Врач рассказала о влиянии вакцины «Спутник V» на аллергиков

Эксперт отметила, что вакцина безопасна, потому что в ней мало компонентов.

Для людей с аллергическими заболеваниями вакцина «Спутник V» не представляет никакой угрозы здоровью, заявила руководитель Городского центра аллергологии и иммунологии казанской клинической больницы № 7 Гузель Закирова во время прямого эфира о вакцинации.

Она отметила, что в вакцине нет пептидов и белковых включений. «Там мало компонентов», — добавила она.

Закирова объяснила, что препараты, в которых уровень компонентов минимален, не противопоказан людям с аллергией.

 

КВ
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