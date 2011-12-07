В Татарстане за сутки заболели коронавирусом 52 человека. Выявлено два случае завозной инфекции, остальные случаи контактные, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В госпитализации нуждались 23 человека, на домашнее лечение были направлены 29 человек.

География новых заболеваний выглядит так: Казань – 24 человека, Набережные Челны – 12 человек, Аксубаевский район – 3 человека, по 2 человека в в Бугульминском, Лаишевском, Нижнекамском и Тукаевском районах, по одному человеку — в Высокогорском, Елабужском, Мензелинском, Пестречинском и Чистопольском районах.

Число заболевших за весь период достигло до 24 635 человек. Всего выздоровело 21 781 человек, из них 54 за минувшие сутки.

За все время летальных исходов по республике насчитывается 650 человек. За прошедший день от коронавируса скончалось три человека.

Напомним, сделать прививку от коронавируса казанцы теперь могут и в банке. Еще один пункт вакцинации открылся в здании гостиницы «Татарстан».

Также осуществить на нее запись можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.