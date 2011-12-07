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Министр здравоохранения РТ назвал дату открытия нового корпуса ДРКБ

В корпусе разместится Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек.

Новый онкогематологический корпус ДРКБ в Казани официально откроется 18 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков во время брифинга в Доме Правительства РТ.

Напомним, решение о строительстве корпуса было принято в 2019 году в связи с ростом онкологических заболеваний у детей.

В новом корпусе будет работать Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек. Учреждение в восемь этажей общей площадью 17 тыс. кв. м будет оказывать маленьким пациентом высокотехнологичную помощь и станет одним из крупнейших подобных объектов в РФ. Принимать больных Центр будет не только из Татарстана, но всего Приволжского федерального округа.

КВ
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