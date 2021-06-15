Мутирует и заражает больше молодёжи: министр здравоохранения Татарстана рассказал о ковиде в 2021 году

Во время брифинга в Доме Правительства Татарстана о работе системы здравоохранения республики глава профильного ведомства Марат Садыков рассказал о том, чем опасен коронавирус в 2021 году.

«Враг не побеждён»

Угроза повтора лета прошлого года, когда были первая и вторая волна заболеваемости, все еще сохраняется. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ.

«К сожалению, враг не побеждён. Враг сильный, хитрый. И мы уже сейчас видим определенную тенденцию к увеличению заболеваемости. Данная тенденция и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в ряде крупных городов и субъектов России», — заявил Садыков.

Вирус очень быстро мутирует, отметил он. Только в Татарстане уже более 38 штаммов инфекции. Это приводит к определённым осложнениям:

В прошлом году под угрозой были люди старшего, в этом — молодёжь. Переносят заболевание молодые люди легче, но являются переносчиками инфекции.

Из-за мутаций поступают пациенты с более тяжёлыми степенями заболевания.

Если даже человек переболел, сохраняется большая угроза вирус-ассоциированного осложнения, вплоть до летального исхода.

Мутации

По словам Садыкова, мутации могут привести к тому, что изменится орган поражения — сейчас под угрозой дыхательная система. Конкретной информации нет, но если это произойдёт и мишенью станет, например, центральная нервная система или же почки и печень, то медики столкнутся с осложнениями и придется менять протокол лечения.

Мутации уже повлияли на расчёт дозы препаратов, которые применялись в прошлом году, — их пришлось увеличить в два раза, а ведь эти лекарства подавляют иммунитет и на этом фоне могут возникнуть осложнения, несвязанные с вирусом.

Два пути

Садыков видит только два варианта решения ситуации: либо переболеть коронавирусом, что может привести к тяжёлым осложнениям, либо же вакцинироваться. Но беспокоит то, что вирус «молодеет», а вакцина пока ещё нет.

«Все существующие вакцины у нас в республике и в России — их три — они предназначены для контингента старше 18 лет. Вопрос о том, будет ли вакцина для более молодого поколения? [В этом направлении] проводятся соответствующие исследования. Я думаю, в ближайшее время мы это узнаем», — отметил министр.

Сейчас привиться можно как в районных поликлиниках, так и в торговых центрах, и возле станций метро в Казани. Для этого нужен только паспорт и СНИЛС, вакцину можно выбрать самому. Что же касается введения новых ограничений как в Москве или в Санкт-Петербурге, — оперативный штаб в Татарстане такого варианта не рассматривал.