Этот приятный и полезный массаж

- Массаж усиливает кровоток, стимулирует нервные окончания, повышает кислородную емкость крови, расслабляет зажатые мышцы, способствует выведению соли, азота и неорганического фосфора. После курса массажа повышается скорость обмена веществ. Также эта процедура успокаивает нервную систему. Благотворное влияние оказывает массаж и на кожу, улучшая работу потовых и сальных желез, которые ее смазывают. Огромно влияние массажа и на внутренние органы - после сеанса увеличивается приток крови к ним.- Какие болезни лечит массаж? - В первую очередь массаж предназначен для расслабления мышц, особенно мышц спины, снятия напряжения. Процедура может быть хорошим дополнением к лекарственной терапии при многих заболеваниях.Массаж верхней и средней части спины помогает снять напряжение в мышцах грудной полости. Массаж межреберных впадин улучшит дыхание человека.Головные боли часто являются следствием напряжения шеи и плеч, поэтому прежде всего следует уделить внимание этим участкам. После курса массажа головные боли обычно проходят.Бодрящий массаж поможет быстрее справиться с простудой. Особенно хорош в этом случае ароматерапевтический массаж с использованием эфирных масел эвкалипта и розмарина.Массаж помогает при болях в животе, запорах, метеоризме, менструальных болях, а также при нарушениях цикла у женщин. При лечении общих нарушений пищеварения массаж хорошо влияет на выведение шлаков.Массаж - это хорошее средство при частых судорогах. Рекомендуется общий массаж тела, если диагностирован артрит или ревматизм. При этих заболеваниях больше внимания уделяется пораженным суставам. А еще массаж снимает усталость, помогает в борьбе с бессонницей, депрессией и плохим настроением, повышенной раздражительностью.После массажа появляется чувство обновления организма, человек говорит, что он будто заново родился.- Какие виды этой процедуры могут применяться?- Массаж может быть тонизирующий, расслабляющий, оздоравливающий, терапевтический, косметический. - А есть противопоказания? - Да, к постоянным противопоказаниям относятся:• злокачественные болезни крови и гемофилия;• злокачественные опухоли (до их радикального лечения);• гангрена;• тромбоз сосудов в период его возникновения;• аневризма сердца, аорты, периферических сосудов;• психические заболевания со значительно измененной психикой;• активная форма туберкулеза;• венерические заболевания в период возможности заражения;• остеомиелит (воспаление костного мозга) острый и хронический;• недостаточность кровообращения и легочно-сердечная недостаточность III степени.К временным противопоказаниям относятся: • острые лихорадочные состояния с повышенной температурой тела;• кровотечения (кишечные, маточные, носовые, из мочевых путей) и склонность к ним;• гнойничковые поражения кожи;• воспаление лимфатических узлов, сосудов с их увеличением, спаянностью с кожей и подлежащими тканями;• множественные аллергические высыпания на коже;• криз гипертонический, гипотонический, церебральный (мозговых сосудов);• тошнота, рвота, боли в животе.Хочу обратить внимание, что только специалисты подберут необходимый вид массажа, сделают его качественно и с пользой для здоровья.