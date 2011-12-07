Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Недостаток сна у детей ведет к ожирению

Недостаток сна у детей ведет к ожирению
Согласно данным, представленным в исследовании ученых Ратгерского университета (США), недостаток сна у детей в возрасте до 17 лет содействует процессам, которые ведут к малоподвижности, лишнему весу и ожирению. Об этом сообщает «МедикФорум» со ссылкой на Medical Xpress.Специалисты обследовали более 177 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Результаты работы показали, что почти 40% детей существуют в условиях недостатка сна, то есть спят меньше, чем рекомендовано врачами. В частности, среди участников проекта дети до 12 лет спали менее девяти часов в день, а дети старше 12 лет менее восьми часов в день, что недостаточно для подрастающего организма в этом возрасте.Результаты наблюдений говорят о том, что недостаток сна у детей тесно связан с не самыми здоровыми привычками. Дети и подростки, которые спят недостаточно, пропускают завтраки, едят много фастфуда и сладкого, больше физически ленятся, предпочитая пассивное времяпровождение. Ученые резюмировали, что все эти факторы приводят к появлению лишнего веса и развитию ожирения.
КВ
Лента новостей