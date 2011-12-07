Казанские родители: за и против прививки от кори

«Казанские ведомости» провели небольшой опрос среди родителей, задав им два вопроса: «Делали ли вы прививку от кори своим детям?» и «Какую вакцину выбрали: платную или бесплатную?»Елена Сидорова, мама десятимесячного Леонида:- Безусловно, все прививки ребенку я делаю согласно плановому календарю. А как иначе? Мне кажется, лучше предотвратить болезнь, чем потом ее лечить, пичкая ребенка различными лекарствами. По поводу того, платно или нет. По моему мнению, все вакцины одинаковы и нет смысла переплачивать.Зульфия Калимуллина, мама четырехлетней Сабины и двенадцатилетнего Марселя:- Да, прививки мы сделали абсолютно все, какие необходимы. Но доверяю я только платной медицине. Признаться честно, никаких денег не жалко, лишь бы ребенок был здоров. Когда старший сын был маленький, плохо переносил прививки, а делали мы их тогда бесплатно. Температура и затяжной насморк были ему обеспечены. Тогда и решила, если в семье появится второй ребенок, то ходить будет только в платный кабинет.Татьяна Ибатуллина, мама годовалой Тамары:- Я противница каких-либо прививок. Организм ребенка и так очень слаб, иммунитет еще не сформирован полностью. О каком здоровье будет идти речь, если уже в таком маленьком возрасте начать колоть детей всякой «химией»? Думаю, из-за этого они так часто и болеют. Карина Кудрина, мама двухлетнего Кирилла:- Сыну делаю только платные прививки. И не потому, что считаю бесплатные хуже. Просто перед платной вакцинацией берут анализы крови и мочи. Ведь в обычных поликлиниках талончик на анализы получить сложно. Нужно сильно заболеть, чтобы заполучить направление на анализы.