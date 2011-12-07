Почему у детей бывает высокий холестерин?

Клинически повышенный холестерин себя никак не проявляет. Но со временем, накапливаясь на стенках сосудов, может привести к раннему инфаркту, инсульту или ишемической болезни сердца. Потому его и называют тихим убийцей. Об этой проблеме корреспондент «КВ» поговорила с научным руководителем центра детской липидологии ДРКБ, главным внештатным детским кардиологом Приволжского федерального округа МЗ РФ и РТ, завкафедрой госпитальной педиатрии КГМУ, генеральным директором всероссийской общественной организации «Ассоциация детских кардиологов России», заслуженным врачом РТ Динарой Садыковой. Кстати, центр детской липидологии открылся в Казани в 2018 году. В нем лечат все заболевания, которые сопровождаются нарушением липидного обмена. - Динара Ильгизаровна, в чем причины нарушения липидного обмена у детей? - Они могут развиваться на фоне других заболеваний либо иметь наследственный характер (таких 30 - 40%). Поэтому при выявлении у ребенка повышенного холестерина прежде всего проводится генетический анализ. Причина наследственных нарушений липидного обмена в поломке одного или нескольких генов. Из-за этого нарушается процесс выведения липидов из крови - холестерина, липопротеидов низкой плотности. В результате «плохой» холестерин накапливается в организме, что вызывает развитие атеросклероза. А это заболевание, как известно, может приводить к таким грозным последствиям, как инфаркт и инсульт. Наиболее распространенное генетически обусловленное нарушение липидного обмена - семейная гиперхолестеринемия. Также повышение холестерина может иметь вторичный характер. Это происходит при таких заболеваниях, как сахарный диабет, гипотериоз, при поражении почек и ожирении. В этом случае в первую очередь лечится основное заболевание, после чего холестерин снижается сам собой. Хотя иногда для контроля его уровня в крови дополнительно применяются и лекарственные препараты. Но бывает, что даже после лечения уровень холестерина не снижается. Это говорит о том, что его повышение может быть связано не только с другим заболеванием, но еще и быть генетически обусловленным. Такие дети в зоне особого риска. - У них может быть инфаркт или инсульт? - Да, причем риск в сто раз выше, чем у взрослых. А при особо опасной - гомозиготной - форме заболевания инфаркт у ребенка может возникнуть уже в возрасте 5 - 10 лет. Кроме того, у людей с семейной гиперхолестеринемией ишемическая болезнь сердца может появиться уже в 25 лет. К сожалению, семейную гиперхолестеринемию невозможно вылечить до конца. Однако если человек будет вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, регулярно наблюдаться у врачей и пить препараты, то риск возникновения инфаркта и инсульта у него будет не выше, чем у остальных. Это доказано. Но очень важно как можно быстрее выявить это заболевание и своевременно начать лечение. - Напомните норму холестерина в крови… - Норма общего холестерина - до 5,2. Но для тех, у кого есть родственники с семейной гиперхолестеринемией, она более низкая. - Вы долго шли к открытию центра? Как возникла идея его создания? - Липидологией я занимаюсь лет 5. Это относительно новое направление у нас в России. Началось все с того, что однажды ко мне на консультацию пришла девочка 14 лет - высокая, красивая, не просто увлеченная бальными танцами, а занимавшая призовые места на всероссийских и европейских конкурсах. У нее был чересчур высокий уровень липидов в крови. Обращения к специалистам по этому поводу результатов не давали. При обследовании мы применили все передовые медицинские технологии. Даже консультировались по поводу этой девочки с ведущими российскими и мировыми экспертами. Нам удалось установить, что повышение холестерина у нее имеет вторичный характер, связано с эндокринным заболеванием. Сегодня девочка практически здорова, получает терапию, у нее все хорошо. С этого и началось мое увлечение липидологией. В другом случае ко мне привели шестилетнюю девочку с высоким холестерином. Где только ее ни обследовали, на какие только заболевания не проверяли! Когда я начала собирать анамнез, обнаружилось, что в этой семье много родственников по мужской линии рано умерли, до 40 лет. Мама девочки даже сказала: «У нас, наверное, проклятие по мужской линии». А отец ребенка в 42 года был полным инвалидом. Мы сделали генетический анализ, оказалось, что у нее семейная гиперхолестеринемия. - Сколько детей лечатся в вашем центре и какого возраста? - У нас есть даже двухмесячные младенцы. Но больше всего пациентов от 4 до 8 лет. Сейчас в нашем центре около 200 детей. Однако это далеко не все, кто имеет подобную проблему. Распространенность заболевания составляет 1 на 200 человек. Поэтому, по приблизительным оценкам, в республике должно быть от 2 до 4 тысяч детей с нарушениями липидного обмена. Получается, у многих нарушения еще не выявлены. В педиатрии это большая проблема. У нас есть как поликлиника, так и стационар. В лечении мы применяем передовые методы, такие как, например, плазмаферез. - Как попасть в ваш центр? - Пациенты попадают к нам в центр двумя путями. Есть те дети, которых направляют при обнаружении повышенного холестерина у их родителей. Кстати, недавно при 7-й горбольнице у нас открылся липидологический центр и для взрослых. Других направляют сюда педиатры. При выявлении повышенного холестерина у детей начинают обследовать их родителей. Иногда оказывается, у взрослых та же проблема. Так мы выявили уже 5 пап в возрасте от 42 до 46 лет с повышенным холестерином, которые узнали об этом впервые. Мужчин направили во взрослый липидологический центр, где медики спасли их от возможного инфаркта.